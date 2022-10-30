Eski İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın, Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığı dönemde kişisel cep telefonunun Rus ajanlar tarafından hacklendiği öne sürüldü.
İngiliz Mail on Sunday gazetesinin isimsiz kaynaklara atıfta bulunduğu haberinde, Truss'ın telefonunu hackleyen ajanların, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için çalıştığından şüphe edildiği iddiasına yer verdi.
Haberde, Rus casusların, Truss'ın, eski Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'le yaptığı görüşmelerin yanı sıra Ukrayna savaşı hakkında yabancı yetkililerle yaptığı görüşmelere ilişkin hassas bilgilere erişim sağladığı öne sürüldü.
Gazetenin iddiasında, hacklenmenin, Truss'un yaz aylarında Muhafazakar Parti liderliği için yürüttüğü seçim kampanyası sırasında fark edildiği ancak ayrıntıların o sırada Başbakan olan Boris Johnson ile Kabine ve Kamu Personelinden Sorumlu Devlet Bakanı Simon Case tarafından gizlendiğine yer verildi.
MUHALEFET, SORUŞTURMA AÇILMASI ÇAĞRISINDA BULUNDU
Söz konusu iddiaların ardından, ana muhalefetteki İşçi Partisinin Gölge İçişleri Bakanı Yvette Cooper, "Düşman bir devletin böyle bir saldırısının ortaya çıkardığı, istihbarat ve güvenlik teşkilatlarımız tarafından son derece ciddiye alınacak önemli ulusal güvenlik sorunları var." açıklamasında bulundu.
Ayrıca, bu bilgilerin neden ve nasıl sızdırıldığına veya neden şu anda ortaya çıktığına dair ciddi güvenlik sorularının da olduğunu belirten Cooper, hükümetin, bu konuyu acilen araştırılması gerektiğini bildirdi.
Liberal Demokratlar'ın Dışişleri Sözcüsü olan milletvekili Layla Moran da iddia edilen hacklenmenin neden daha önce kamuya açıklanmadığına ilişkin endişelerini dile getirdi.
Moran, "Gerçeği ortaya çıkarmak için acilen bağımsız bir soruşturmaya ihtiyacımız var. Bu bilginin, Liz Truss'un liderlik yarışında adaylığını korumak için halktan saklandığı ortaya çıkarsa, bu affedilemez." değerlendirmesinde bulundu.
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