Trump yönetimi, Müslüman Kardeşler'i terör örgütü ilan etmeye hazırlanıyor: "Süreç hukuki açıdan karmaşık"

Rubio, "Sid and Friends in the Morning" adlı programda yaptığı açıklamada, program sunucusunun "Neden yetkililer şimdiye kadar ne Müslüman Kardeşler’i ne de Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi’ni (CAIR) terör örgütü olarak ilan etmedi?" sorusuna yanıt verdi.

Sunucu, bu kuruluşların New York belediye başkanlığına Demokrat aday olarak yarışan Zahran Mamdani’yi desteklediğini, Mamdani’yi "dengesiz" ve "çılgın" olarak nitelendirdiğini hatırlattı.

Rubio, bu adımın "hazırlık aşamasında" olduğunu ifade ederek, "Müslüman Kardeşler’in farklı kolları var, bu yüzden her bir kol ayrı ayrı sınıflandırılmalı" dedi.

Göreve gelmeden önce tam olarak farkında olmadığı bir sürecin bulunduğunu belirten Rubio, bu sürecin, alınacak kararların hukuki itirazlardan korunması için kanıt toplanması ve gerekli belgelerin hazırlanmasını zorunlu kıldığını söyledi.

Rubio, “Biz sürekli olarak grupları gözden geçiriyoruz; onları gerçekte ne olduklarına göre sınıflandırmak için: Terörü destekleyen, belki de doğrudan terör örgütü olan ya da başka bir kategoriye giren… Uzun süredir bu yönde bir adım atmadık, bu yüzden kapatmamız gereken bir açık var. Adını andığım bazı örgütler, özellikle Müslüman Kardeşler, ciddi endişe kaynağı” diye konuştu.

"HAMAS VAR OLDUĞU SÜRECE GAZZE'DE BARIŞ OLMAYACAK" Aynı programda Hamas’a da değinen Rubio, Gazze’deki savaşın, Hamas askeri bir tehdit olmaktan çıkmadıkça bitmeyeceğini vurguladı. “Hamas var olduğu sürece, Gazze’de barış olmayacak” dedi. Geçen ay, Temsilciler Meclisi ve Senato’dan bazı üyeler, Müslüman Kardeşler’in terör örgütü ilan edilmesi için yasa tasarısı sundu. Tasarının sunucularından biri olan Teksaslı Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, ABD’nin hâlihazırda terör örgütü olarak tanıdığı Hamas’ın, kendi tüzüğüne göre Müslüman Kardeşler’in bir parçası olduğunu belirtti. Cruz’a göre, “Müslüman Kardeşler, ABD hükümeti ve diğer gayrimüslim hükümetleri devirmeye hâlâ kararlı. Bu durum, Amerikan ulusal güvenlik çıkarları için ciddi bir tehdit oluşturuyor.” Cruz, örgütün eski Başkan Joe Biden yönetiminde nüfuzunu artırdığını savundu. ABD’li diplomatik kaynaklar söz konusu yasa tasarısının, Müslüman Kardeşler’in doğrudan teröre katıldığı açıkça görülen kollarını önce tespit edip sınıflandırmayı amaçlayan “tabandan tavana” yeni bir stratejiye dayandığını, bu sayede şiddete doğrudan karışmamış kolların cezalandırılmasına yönelik eleştirilerin önüne geçilmesinin hedeflendiğini belirtti.