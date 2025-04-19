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        Haberler Dünya Trump yönetimi, Covid-19'a ilişkin iddiaların yer aldığı yeni internet sitesi oluşturdu | Dış Haberler

        Trump yönetimi, Covid-19'a ilişkin iddiaların yer aldığı yeni internet sitesi oluşturdu

        ABD'de Covid-19 salgınıyla ilgili bilgi sunan hükümete ait resmi internet sitesinin yerini, hastalığın "Çin'deki laboratuvardan sızdığı" ve "insan yapımı patojenden kaynaklandığı" iddialarını içeren yeni platformun aldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 12:47 Güncelleme: 19.04.2025 - 12:47
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        Trump'tan Covid-19 iddialarına ilişkin internet sitesi
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        New York Times gazetesinin haberine göre, Donald Trump yönetimi, halkın Covid-19 konusunda bilgilendirildiği ve güncel verilere ulaştığı hükümet portallarından "covid.gov" internet sitesini, "tartışmalı iddiaların" yer aldığı yeni platformla değiştirdi.

        "Lab leak (Laboratuvar sızıntısı)" başlıklı yeni sitede hastalığa yol açan "SARS-CoV-2" virüsünün, "insan yapımı patojen" ve "çıkış noktasının Çin'deki Vuhan Viroloji Enstitüsü olduğu" iddialarına yer verildi.

        İddiaları desteklemek amacıyla 5 maddelik argümanın sunulduğu sitede virüsün "doğada bulunmayan biyolojik özelliğe sahip olduğu" ve Vuhan'daki laboratuvarda "yetersiz önlemler eşliğinde organizmaların genetiğiyle oynanan çalışmaların yürütüldüğü" öne sürüldü.

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        Sitede ayrıca virüsün doğal yollardan ortaya çıktığını savunduğu gerekçesiyle eski Başkan Joe Biden döneminin Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci de hedef alındı.

        ABD Başkanı Trump, uzun zamandır Covid-19 salgınıyla ilgili "laboratuvar sızıntısı teorisinin" en makul açıklama olduğu görüşünü dile getiriyor.

        İlk başkanlık döneminde de Trump, virüsün Vuhan kentindeki laboratuvardan çıktığını ve Çin gerekli tedbirleri zamanında almadığı için tüm dünyaya yayıldığını savunmuştu. Çin ise bu iddiaları reddetmişti.

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