ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'de bulunan Amerikan birliklerini geri çekme kararı alması Washington'da deprem etkisi yarattı.

Trump'ın kararı, Washington'da birçok itirazla karşılaşırken, kararın ilk sonucu ise Savunma Bakanı Jim Mattis'in görevi bırakması oldu. Mattis, ayrılık mektubunda ABD'nin müttefikleriyle ilişkisine dikkat çekti ve ulusalarası konularda fikir ayrılıklarına referansla, "Sizin bu konularda kendi düşüncelerinize daha yakın bir Savunma Bakanı ile çalışma hakkınız olması dolayısıyla benim görevden ayrılmamın doğru olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

New York Times'ın 'Suriye'den çekilmemek için Trump'ı ikna etmeye çalıştı' dediği Jim Mattis, Beyaz Saray'da yaşanan türbülansın kurbanı olan son isim oldu. Mattis'in görevden ayrılma kararı, Trump yönetiminde kurumların başkanla uyumlu çalışamadığı söylentilerine de güç kazandırdı.

Mattis'in emeklilik kararının ardından, Ocak 2017'de Oval Ofis'teki başkanlık koltuğunu devralan Donald Trump, görevdeki 2. yılı henüz dolmadan altıncı bakanını kaybetmiş oldu. Son 2 ayda ise, Mattis'le birlikte Trump yönetiminden üç bakan ayrıldı.

TRUMP YÖNETİMİNDEN AYRILAN BAKANLAR

İçişleri Bakanı Ryan Zinke / 15 Aralık 2018:

Trump yönetiminin İçişleri Bakanı Ryan Zinke, hakkında yürütülen etik soruşturmaları gerekçe göstererek görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Adalet Bakanı Jeff Sessions / 7 Kasım 2018:

Sessions, henüz görev süresinin ilk günlerinde kendini Rusya soruşturmasının dışında tutacağını açıklayarak Trump'ın tepkisini çekmişti. Uzun bir süre Trump'ın sert açıklamalarının hedefi olan Sessions, ABD'de ara seçimlerin sonuçlanmasının ardından Trump tarafından kovuldu.

Gazi İşleri Bakanı David Shulkin / 28 Mart 2018:

Gazi İşleri Bakanı Shulkin, Donald Trump'ın hışmına uğrayan bir diğer isimdi. Trump, Shulkin'i yetersiz bulduğunu ve gazilere yeni seçenekler yaratmak için başka bir bakan atayacağını söyledi. Shulkin kovulduğunu Twitter'dan öğrendiğini söylemiş, Beyaz Saray ise bakanın kendisinin istifa ettiğini iddia etmişti.

Dışişleri Bakanı Rex Tillerson / 13 Mart 2018:

Kovulduğunu Twitter'dan öğrenen bir diğer isim de Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'dı. Washington'ın kilit koltuklarından birinde oturan Tillerson'ın kovulma nedeni, Trump ile İran politikası konusunda yaşadığı görüş ayrılığı olarak açıklandı. Trump-Tillerson ilişkisinde işler, Tillerson görevden ayrıldıktan aylar sonra sertleşti. Trump, yine Twitter hesabından yaptığı açıklamada Tillerson için 'kaya kadar ahmaktı' sözleriyle ateş püskürdü.

Sağlık Bakanı Tom Price / 28 Eylül 2017:

Mayıs 2017'de göreve gelen Price, 5 ay içerisinde 26 kez özel uçak kullanınca koltuğunu daha fazla koruyamadı. Politico'ya göre 1 milyon dolardan fazla seyahat masrafı yapan Price, aldığı tepkilerin ardından görevinden istifa etti.

KİLİT İSİMLER GÖREVDEN ALINDI

Trump yönetiminde geriden kalan 23 ayda, koltuğunu kaybedenler sadece bakanlar olmadı.

Trump'ın Beyaz Saray'ında, 2 Ulusal Güvenlik Danışmanı (Flynn, McMaster), 2 Özel Kalem Müdürü (Priebus, Kelly) ve 3 İletişim Direktörü (Dubke, Scaramucci, Hicks) görevden alındı veya istifa etti.

Bu isimlerin yanı sıra, BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, FBI Direktörü James Comey, Beyaz Saray Stratejisti Steve Bannon ve Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, 23 ay içerisinde görevi bırakan onlarca isim arasında yer aldı.

Bir önceki ABD Başkanı Barack Obama'nın Beyaz Saray'da geçirdiği 8 yıl boyunca, yönetim kademesinden sadece 4 üst düzey ismin kovulmuş olması da Trump yönetimindeki alt üst oluşun sıradışılığını ortaya koyuyor.