03 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere seyahati tartışmalı başladı. Trump Londra'ya ayak basar basmaz attığı tweetle Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'a sert eleştirilerde bulundu. Trump Londra'nın ilk Müslüman belediye başkanı olan Khan'la ilgili olarak "Londra Belediye Başkanı olarak berbat bir iş çıkaran Sadiq Khan, ziyarette bulunan ABD Başkanı'na aptalca saygısızlık yaptı. Kendisi bir kaybedendir ve benim yerine Londra'daki suça odaklanmalı" ifadelerini kullandı.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2019
İSMİNİ YANLIŞ YAZDI
Trump Khan'la ilgili attığı ikinci tweette ise ismini yanlış yazarak "'Kahn' bana New York'un aptal ve beceriksiz başkanı de Basio'yu hatırlatıyor. O da berbat bir iş çıkardı" dedi. Trump'ı kızdıran ise Khan'ın pazar günü kendisine yönelik eleştirileri oldu. Khan söz konusu açıklamasında "Trump liberal demokrasiyi tedit eden büyüyen bir küresel tehlikenin en önemli örneği" dedi. Khan, daha önce de Trump'a yönelik eleştirileriyle gündeme gelmişti.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2019
BAŞKANI IRKÇILIKLA SUÇLUYORLAR
Bunun yanında Trump'ın İngiltere'ye geçen yıl gerçekleştirdiği gezide parlemento yakınında 'Ağlayan Trump bebeği' şeklinde bir balon asılmasına izin vermesi ABD Başkanı'nı kızdırmıştı. Aynı balonun bu seyahatte de ortaya çıkması bekleniyor. Bunun yanında Khan'ı destekleyen İngilizler, Trump'ın kendisini aslında ırkçı bir biçimde Müslüman olduğu için sevmediğini iddia ediyor.
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