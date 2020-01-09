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ABD Başkanı Donald Trump, İran'da düşen ve 176 kişinin ölümüne neden olan Ukrayna Havayolları'na ait uçakla ilgili açıklama yaptı.

Trump, "Çok kötü bir hissim var. Birileri hata yapmış olabilir" ifadelerini kullandı. Trump uçağın düşüşüyle ilgili şüpheleri olduğunu belirtti.

Öte yandan Reuters haber ajansı hükümet yetkililerine dayandırdığı habere göre, ABD yönetimi uçağın bir füzeyle vurularak düşürüldüğüne emin. Reuters'ın haberinde Washington'ın uydu görüntüleri nedeniyle uçağın düşürüldüğüne inandığı ifade edildi.

ABD'li yetkililerin uçağın yüksek ihtimalle İran hava savunma sistemleri tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü düşündükleri belirtildi.