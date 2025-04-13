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        Haberler Dünya Amerika Trump, Somali'de "terör hedeflerini" vurduklarını duyurdu | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump, Somali'de "terör hedeflerini" vurduklarını duyurdu

        ABD Başkanı Donald Trump, Somali'de "terör hedeflerini" vurduklarını belirterek, "Somali halkına terörü sona erdirme ve refah sağlama yönündeki desteğimiz devam edecek. Husilerin yerleşmesine (bunu yapmaya çalışıyorlar) izin vermemeliler." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 23:31 Güncelleme: 13.04.2025 - 23:31
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        Trump, Somali'de "terör hedeflerini" vurduklarını duyurdu
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        ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından bir mesaj paylaştı.

        Teröristlerin "saklanma zamanı" olduğunu belirten Trump, dünyanın en iyisi olan ABD askerlerinin onları bulacağını ve harekete geçeceğini kaydetti.

        Trump, ABD askerlerinin DEAŞ'ı da 3 haftadan az sürede yok ettiğini iddia ederek, ABD askerlerini terör unsurlarını yok etmeleri için tekrar görevlendirdiğini kaydetti.

        Somali halkına terörü sona erdirme ve refah sağlama yönündeki desteklerinin süreceğini belirten Trump, "Husilerin yerleşmesine (bunu yapmaya çalışıyorlar) izin vermemeliler." değerlendirmesinde bulundu.

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