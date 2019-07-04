04 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Donald Trump'ın 2020 seçim kampanyası için Facebook'ta yayınlanan reklamlarda gerçek destekçilerin değil, modellerin kullanıldığı ortaya çıktı.
'Trump Amerika'yı yeniden Muhteşem Yapıyor Komitesi'nin geçen ayın sonunda Facebook'ta yayımladığı reklamlar Trump'ın konuşmalarından alıntılarla başlıyor, ardından modellerin görüntüleri eşliğinde üstsesler konuşuyor.
Reklamlardan birinde "Başkan Trump muhteşem iş çıkarıyor, ondan daha iyi bir ABD Başkanı hayal edemiyorum" diyen ses eşliğinde, görüntüde sarışın bir kadın bir plajda yürürken 'Florida'dan Tracey' altyazısı okunuyor.
İkincisinde "Başkan Trump, ailesi ve yönetimine güç ve bilgelik için yüce tanrıdan duacıyız." denilirken, videodaki erkek bir kahve dükkanı tezgahına yaslanırken 'Washington'dan Thomas' altyazısı çıkıyor.
— Judd Legum (@JuddLegum) June 27, 2019
İZMİR'DE ÇEKİLMİŞ GÖRÜNTÜ
Ancak gazeteci Judd Legum, videoların, ajansların talep olduğunda hazırladığı görüntüler olduğunu, ücretini ödeyen herhangi birinin satın alabildiğini ortaya çıkardı.
ABD'nin Florida eyaletinden olması gereken Tracey, hazır videonun betimlemesine göre, aslında Akdeniz sahilinde yürüyor.
'Washington'dan Thomas' videosu aslında Türkiye'nin İzmir şehrinde çekilmiş. Getty ajansının hazır fotoğraf arşivine göre Thomas'ın çalıştığı Washington'daki kahve dükkanı diye gösterilen mekan, Japonya'nın başkenti Tokyo'daki bir dükkanın önü.
Bu reklamların bir hafta Facebook'ta yayımlanmasına Trump kampanyası 392 bin dolar harcadı.
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