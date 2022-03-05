Trump: Putin'e "Moskova'yı vururuz" dedim

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ABD'li golfçü John Daly California'daki Hoag Classic turnuvasında Eski ABD Başkanı Trump ile görüştü. Daly'nin hoparlöre verdiği telefon görüşmesinde Trump, Putin ile ilgili "Hepsi 'O bir nükleer güç. Onun nükleeri var' diyor. Ondan korkuyorlar gibi." dedi.

Trump "Biliyorsun, o benim arkadaşımdı. Onunla çok iyi anlaşıyorum. Ben 'Vladimir, eğer yaparsan Moskova'yı vururuz' diyordum. Ona 'Moskova'yı vuracağız' dedim" dedi ve "Ve bana inandı, yüzde beş, yüzde 10 gibi. Ki tüm ihtiyacın olan bu" diyerek devam etti.

Trump'ın görevdeyken Putin ile yaptığı görüşmenin hangi olayı ima ettiği belli değil. Ancak Trump Putin'in başkan olduğu sırada Ukrayna'yı işgal etmediğini çünkü "yapamayacağını bildiği" iddiasını yineledi.