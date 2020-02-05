AA

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinden önce son kez ABD Senatosu'nda gelenekselleşen 'Birliğin Durumu' konuşmasını yapmak için kürsüye çıktı.

Trump konuşmasında İran'dan Afganistan'a, yasa dışı göçten koronavirüs salgınına kadar birçok önemli noktaya değindi ancak gecenin en çok konuşulan olayı Trump ile Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi arasındaki gerginlikti.

Trump'ın konuşması sırasında Başkan Yardımcısı Pence ile birlikte ABD Başkanı'nın arkasında konumlanan Pelosi, konuşma biter bitmez Trump'ın konuşma metninin kopyasını yırtıp attı.

Öte yandan konuşma öncesinde, Trump'ın elini uzatan Pelosi'yi görmezden gelmesi ve el sıkışmaması dikkatlerden kaçmadı.

Pelosi'nin Trump'ın konuşma metnini yırtıp atması sosyal medyada üzerine en çok konuşulan konulardan biri olurken, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Pompeo, kişisel Twitter hesabında Simpsonlar dizisinden bir karakterin ağlayarak bir kağıdı yırttığı görseli 'Hıçkırarak ağlıyor' notuyla paylaştı.