Trump: Müdahil olmasaydım, şu anda Ukrayna'nın tamamı için savaşıyor olurlardı

ABD Başkanı Donald Trump, "Rusya, Ukrayna'nın hepsinden vazgeçmek zorunda kalacak, çünkü Ukrayna'nın tamamını istiyor. Eğer ben müdahil olmasaydım, şu anda Ukrayna'nın tamamı için savaşıyor olurlardı." dedi.

Trump, NBC News'e verdiği mülakatta, Rusya-Ukrayna savaşı ilişkin konuştu.

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"UKRAYNA'NIN HEPSİNDEN VAZGEÇMEK ZORUNDA KALACAK"

Barış görüşmelerinde Rusya'nın nelerden vazgeçmesi gerektiğine yönelik konuşan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya, Ukrayna'nın hepsinden vazgeçmek zorunda kalacak, çünkü Rusya Ukrayna'nın tamamını istiyor. Eğer ben müdahil olmasaydım, şu anda Ukrayna'nın tamamı için savaşıyor olurlardı. Rusya şu anda sahip olduğu bölgeyi istemiyor, Ukrayna'nın tamamını istiyor. Eğer ben olmasaydım, devam edeceklerdi."

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Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşına dair görüşmelerde barışa ulaşmaya ne kadar yakın olunduğu sorusunu, "Bir tarafla daha yakın olduğumuza inanıyorum, belki diğeriyle o kadar yakın değiliz. Ama bunu göreceğiz. Hangisine daha yakın olduğumuzu söylemek istemiyorum." diye yanıtladı.