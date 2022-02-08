Trump 'aşk mektuplarını' evine götürmüş

HABERTURK.COM

Beyaz Saray'da bulunan başkanların resmi olarak kabul edilen belge ve hediyeleri konut dışına çıkarmaları yasak. Ancak Eski ABD Başkanı Trump’ın görevden ayrıldığı dönemde birçok resmi sayılan belgeyi malikanesine götürdüğü ortaya çıktı.

Ulusal Arşiv Dairesi, Trump'ın Mar-a-Lago'daki malikanesine götürdüğü birçok resmi belgeyi geri alırken, Trump danışmanları alınan kutuların içerisinde 'hatıralar, hediyeler ve liderlerden gelen mektuplar' olduğunu söyledi.

The Guardian'ın Washington Post'a dayandırdığı habere göre, mektuplar arasında Trump'ın bir zamanlar 'aşk mektupları' olarak tanımladığı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yazışmaların yanı sıra Barack Obama tarafından halefi için bırakılan bir mektubu içeriyordu.

Ulusal Arşiv Dairesi, gazetenin soru talebine yanıt vermedi. Washington Post ise belgelerin Ocak ayında iade edildiğini söyledi.

Trump'ın Kuzey Kore lideriyle nükleer silahlanma ve Güney Kore ile barış görüşmeleri kapsamında gerçekleştirdiği müzakere girişimleri sırasında Kim ile yazışması uzun süre basında yer almıştı.

Eylül 2018'de Trump, Batı Virginia'daki bir mitingde Kim ile görüşmesine ilişkin "Aşık olduk. Hayır, gerçekten. Bana güzel mektuplar yazdı" demişti.