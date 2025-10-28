Trump Japonya'da dans etti

ABD Başkanı Donald Trump, Asya'daki kapsamlı turunun bir parçası olarak Salı günü Japonya ziyareti sırasında USS George Washington gemisinde denizciler ve donanma personeline hitap ettikten sonra dans etti.

Trump, uçak gemisindeki Amerikan birliklerine konuşma yaptıktan sonra, kendine özgü dansını yaptı.

Japonya'nın yeni Başbakanı Sanae Takaichi, Yokosuka Deniz Üssü'de Trump'a eşlik etti.

Trump, hem ABD'yi hem de Japonya'yı temsil eden kalabalığa, donanmanın gücünün makinelerden değil askerlerden geldiğini vurguladı ve "Bu güç sizden, inanılmaz insanlardan, çok fazla yakışıklı insandan geliyor" diye ekledi.