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        Haberler Dünya Trump, İsrail-İran gerilimini yorumladı: Bu durum okul bahçesinde kavga eden çocuklara benziyor | Dış Haberler

        Trump, İsrail-İran gerilimini yorumladı: Bu durum okul bahçesinde kavga eden çocuklara benziyor

        İran, Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürülmesi sebebiyle İsrail'e füze saldırısı düzenledi. ABD'de eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, iki ülkenin yaşadığı gerilimle ilgili dikkati çeken bir açıklama yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 23:13 Güncelleme: 02.10.2024 - 23:13
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        'Okulda kavga eden çocuklar' benzetmesi
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        ABD'de eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, İsrail ve İran arasındaki gerilim için "okul bahçesinde kavga eden çocuklar" benzetmesi yaptı.

        Trump, Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde düzenlenen seçim kampanyasında konuştu.

        İsrail ve İran arasındaki gerilime işaret ederek "Olanlar çok kötü." diyen Trump, "Görünen o ki süreci tamamlamaları gerekiyor. Bu (durum) biraz okul bahçesinde kavga eden iki çocuğa benziyor." ifadelerini kullandı.

        Trump, "Bazen bırakıp ne olacağını görmeniz gerekiyor. Ama bugün gördüğünüz, korkunç bir savaş. Nerede sona erecek?" şeklinde konuşarak, kendisi başkan olsaydı durumun bu şekilde olmayacağını savundu.

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        FÜZE SALDIRILARI

        İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün İran'ın "ulusal güvenliğini" hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiği bildirilmişti.

        Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık düzenlendiği belirtilmişti.

        İran devlet televizyonu, daha sonra İsrail'e yaklaşık 200 füzenin atıldığını ve hipersonik Fettah-1 füzelerinin de ilk kez kullanıldığını duyurmuştu. Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayımladığı görüntülü açıklamada, füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #trump
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