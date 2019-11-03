03 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımların yarısından fazlasının doğrudan bir kurum ve kişiyi hedef aldığı ortaya çıktı.
Amerikan New York Times gazetesi, Trump'ın Twitter hesabını mercek altına aldı.
Gazete, Trump'ın daha önce hiçbir Amerikan başkanının faydalanmadığı kadar sosyal medyadan faydalandığını belirterek, ABD liderinin aynı zamanda Twitter'ı "politikaları konusunda bir atlama tahtası," "muhaliflerine karşı bir sopa" ve "kendini övmek için bir mecra" olarak kullandığını yazdı.
Trump'ın 11 binden fazla paylaşımını referans olarak inceleyen New York Times, Başkan'ın paylaşımlarından yarısından fazlasını kendisini eleştirenler, Rusya'nın başkanlık seçimlerine karıştığına ilişkin soruşturmayı destekleyenler, ABD Merkez Bankası (Fed),Amerikan milli marşı sırasında saygı duruşunda durmayan siyahi sporcular ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a saldırmak için yaptığını tespit etti.
Başta Rusya ve Çin olmak üzere birçok ülkenin istihbarat kurumları veya devlet destekli sosyal medya hesaplarının Trump'n paylaşımlarının altından komplo teorisi ve sahte bilgiler yayarken, bunlardan birinin "Seni seviyoruz sayın başkan" paylaşımının Trump tarafından da tekrar paylaşıldığı kaydedildi.
AA'nın haberine göre; Trump'ın en az 145 teyit edilmemiş hesaptan yapılan komplo teorisi ve aşırıcılık içeren paylaşımı tekrar paylaştığı ortaya çıkarken, bunlardan 20'den fazlasının Twitter tarafından daha sonra askıya alındığı bilgisi de dikkat çeken bir veri oldu.
Twitter hesabı dakikada binden fazla kez alıntılanan Trump'ın sadece 47 kişiyi takip ettiği tespit edildi.
ABD başkanının Twitter'da 183 kez kendisini izlemeye gelen kabalık veya aldığı alkışın boyutunu yazdığı, 570 kez göçmenlere saldırdığı, 132 kez diktatörleri övdüğü, 36 kez medyaya halkın düşmanı ve 16 kez ise kendisinin herkesin en sevdiği başkan olduğunu yazdığı tespit edildi.
Bakanlarını görevden almadan diplomatik çıkışlara kadar birçok paylaşımda bulunduğu için, Trump'ın danışmanlarının Twitter'a, "Trump'ın paylaşımlarını 15 dakika gecikme ile yapması" talebinde bulunduğu öne sürüldü.
Trump'ın ulu orta gözlük takmayı sevmediğinden kalabalık ortamlarda paylaşım yapmadığı da ifade edildi.
Ayrıca, Trump'ın zaman zaman Beyaz Saray Sosyal Medya Direktörü Dan Scavino'ya yazdırdığı, Scavino'nun ise Trump'ın okuyup onaylaması için paylaşımları büyük puntolarla bir kağıda bastırıp Trump'a getirdiği de iddia edildi.
Genellikle sabah saatlerinde özellikle de Fox News izlerken paylaşımda bulunduğu belirtilen Trump'ın "başka birine saldırdığı paylaşımlarının yarısını sabah saat 6 ile 10 arasında yaptığı" belirtildi.
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