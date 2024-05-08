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        Haberler Dünya Trump'ın "sus payı" davasında ifade veren yetişkin film yıldızı Daniels: Hayatım kaosa dönüştü

        Trump'ın "sus payı" davasında ifade veren yetişkin film yıldızı Daniels: Hayatım kaosa dönüştü

        Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'ta devam eden "sus payı" davasında ifade veren yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels, "hayatının kaosa dönüştüğünü" iddia etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 00:13 Güncelleme: 08.05.2024 - 00:14
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        Trump'ın "sus payı davası" devam ediyor
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        ABD'nin New York kentinde eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yargılandığı mahkemede jüriye konuşan yetişkin film yıldızı Stormy Daniels, 2016'da, başkanlık seçimleri öncesinde, kendisine eski Başkan'ın avukatı tarafından, "aralarındaki ilişki hakkında konuşmaması için" ödeme yapıldığı iddialarının gündem olmasından hayatının olumsuz etkilendiğini savundu.

        Daniels, söz konusu iddiaların duyulması sonrasında "hiç olmadığı kadar" kamuoyunun gündeminde yer aldığını, bu konunun özel hayatının gizliliğini ortaya çıkardığını ifade etti.

        Davaya bakan New York Yüksek Mahkemesi Yargıcı Juan Merchan, ifade veren kadının, konunun detaylarına daha fazla girmesini istemediği için savcılık makamına uyarıda bulundu.

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        Trump'ın avukatlarının, Daniels'ın ifadesinin "önyargılı" olduğu yönündeki şikayetini ciddiye almayan Merchan, ifadenin kalanının dinlenmesine hükmetti.

        Öte yandan, mahkemede hazır bulunan Trump, duruşmaya ara verildiği sırada, kendine ait Truth Social adlı sosyal medya platformundan paylaşım yaparak, davadaki iddiaların "çok ileriye gittiğini" kaydetti.

        TRUMP HAFTADA 4 GÜN DURUŞMALARA KATILMAK ZORUNDA

        Trump hakkında, ilişkide olduğu müstehcen film oyuncusu bir kadına 2016 başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödenmesine ilişkin, nisan ayında jüri seçimi ile başlayan davaya Manhattan Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.

        Trump’ın haftada 4 gün katılmak zorunda olduğu ve tanıkların dinlenmesine devam edilen yargılamanın 6 ila 8 hafta sürebileceği tahmin ediliyor.

        ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

        Trump, "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmıştı. Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti.

        Trump, "Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak kayıtlara geçmişti.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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