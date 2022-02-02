Trump'ın kasası 122 milyon dolara ulaştı

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2021 yılının sonunda çeşitli siyasi etkinliklerinde harcamak için 122 milyon dolar bütçeye ulaştı. Bu miktar, Cumhuriyetçi Ulusal Komite'nin geçen yılın sonunda bankada bıraktığı 56 milyon doların iki katından fazla.

Trump ve ulusal parti komitesi arasındaki mali eşitsizliğinin eşinin görülmediği ifade edildi.

CNN'de yer alan habere göre, Trump'ın öngörülemezliği göz önüne alındığında bu, parti için korkutucu.

Trump geçen hafta tekrar başkan seçilirse Washington'da 6 Ocak 2021'de gerçekleşen Kongre baskınında tutuklanan herkesi affetmeyi düşündüğünü söyledi.

Öte yandan Trump, geçen hafta paylaşılan bir videosunda kendisini ABD'nin 46. Başkanı ilan etmişti.