        Trump'ın eski danışmanı John Bolton hakkında iddianame

        Trump'ın eski danışmanı John Bolton hakkında iddianame

        ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton hakkında, gizli belgelerin saklanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 05:04 Güncelleme: 17.10.2025 - 05:04
        CNN'in ismi paylaşılmayan iki yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Maryland eyaletinde federal büyük jüri, daha önce Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından evi aranan Bolton hakkında iddianame hazırladı.

        İddianamede, Bolton'a "gizli bilgileri yasa dışı muhafaza etme ve paylaşma" gerekçesiyle 18 suçlama yöneltildi. AA'nın aktardığı habere göre; John Bolton'ın, Greenbelt bölgesinde federal mahkeme yetkililerine "teslim olması" bekleniyor.

        Trump'ın önceki başkanlık döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanlığını yapan Bolton'ın, o dönem gizli bilgileri e-posta aracılığıyla eşi ve kızıyla paylaştığı belirtiliyor.

        FBI, gizli belgelerin saklanmasına ilişkin soruşturma kapsamında Bolton'ın Maryland'deki konutunda 22 Ağustos'ta arama yapmıştı. Yetkililer, Bolton'ın herhangi bir suçla itham edilmediğini veya gözaltına alınmadığını belirtmişti.

        Daha sonra FBI'ın, Bolton'ın konutunda yaptığı aramada telefonlar ile bilgisayar ekipmanlarına ve bazı belgelere el koyduğu ortaya çıkmıştı.

        Bolton, 2018-2019 döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak Beyaz Saray'da görev yapmıştı. Trump dönemindeki "İran'a maksimum baskı" politikasının mimarlarından biri olan Bolton, Trump ile görüş ayrılığına düşmesinin ardından görevinden alınmıştı.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

