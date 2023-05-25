Trump'ın en yakın rakibi seçimlerde aday

ABD'de Cumhuriyetçi Florida Valisi Ron DeSantis, 2024 başkanlık seçimlerine adaylığını resmen duyurdu.

DeSantis, başkanlığını duyurmak için yayımladığı video mesajında, "Ben Ron DeSantis, muhteşem Amerikan geri dönüşümüzü yönetmek için başkan adayıyım." ifadesini kullandı.

Mesajında, sınır sorunları ve artan suç oranlarına işaret eden DeSantis, "Sınırımız bir felaket, suç şehirlerimizi istila ediyor, federal hükümet ailelerin geçimini zorlaştırıyor ve Başkan (Joe Biden) bocalıyor. Ancak düşüş bir seçimdir, başarıya ulaşılabilir ve özgürlük için savaşmaya değer." ifadelerini kullandı.

DeSantis, düzen, sağduyu ve kurumların bütünlüğüne vurgu yaptığı mesajında, valisi olduğu Florida eyaletinde bunların hayata geçirilebileceğini kanıtladığını savundu.