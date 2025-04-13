Trump, El Salvador Devlet Başkanı Bukele ile görüşeceğini teyit etti

ABD Başkanı Donald Trump, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ile 14 Nisan'da görüşeceğini bildirdi.

Trump, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

REKLAM advertisement1

El Salvador ve ABD'nin terör örgütlerini yok etmek ve refah dolu bir gelecek için birlikte çalıştıklarını kaydeden Trump, "Başkan Bukele, dünyanın ve özellikle de ABD'nin en tehlikeli düşmanlarından bazılarını ülkesinin himayesine büyük bir nezaketle kabul etti. Bu barbarlar, artık yalnızca gururlu ve egemen bir devlet olan El Salvador'un himayesinde bulunuyor ve onların geleceği 'Başkan B' ile hükümetinin takdirindedir. Bu kişiler, artık vatandaşlarımız için asla bir tehdit ya da tehlike oluşturamayacak!" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Trump, 14 Nisan'da Bukele ile bir araya geleceğini bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın Bukele'yi Beyaz Saray'da ağırlayacağını duyurmuştu.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.