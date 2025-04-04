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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump 5 milyon dolarlık "altın kartı" gösterdi | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump 5 milyon dolarlık "altın kartı" gösterdi

        ABD Başkanı Trump, yabancı yatırımcılara oturma izni ve vatandaşlığa giden yolu açacak 5 milyon dolarlık "altın kart"ı ilk kez gösterdi. Trump'ın portresinin bulunduğu kartın iki hafta içinde satışa çıkması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 08:02 Güncelleme: 04.04.2025 - 08:02
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        Trump "altın kartı" gösterdi
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        ABD Başkanı Donald Trump, Şubat ayının sonunda ülkede yatırımcılar için 30 yılı aşkın süredir uygulanan EB-5 vize programını sonlandıracaklarını duyurmuştu. Trump, yabancı yatırımcılara oturma izni ve vatandaşlığa giden yolu açacak "altın kart"ı 5 milyon dolar karşılığında satacaklarını kartı ilk kez kameralar karşısında gösterdi.

        ABD Başkanı Trump, Perşembe günü Air Force One'daki muhabirlere yönetiminin yeni 5 milyon dolarlık "altın kartının" tasarımını gururla gösterdi. Kartın üzerinde Trump'ın portresinin bulunması ise dikkati çekti.

        Trump muhabirlere "5 milyon dolara bu sizin olabilir" dedi ve şu ifadeleri kullandı: "Bu kartların ilkiydi. O kartın ne olduğunu biliyor musunuz? Altın kart — Trump kartı."

        Trump, kartın iki haftadan kısa bir sürede çıkacağını söyledi.

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        "GEÇEN AYDAN BİNDEN FAZLA SATILDI" İDDİASI

        Ticaret Bakanı Howard Lutnick geçen ay binden fazla altın kartın satıldığını ve dünya çapında 37 milyondan fazla insanın bir tane satın alma imkanına sahip olduğunu iddia etti.

        TİCARET BAKANI "EB-5 SAÇMALIK" DEMİŞTİ

        Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Trump'ın ilk açıklamasının ardından yaptığı açıklamada EB-5 yatırımcı vizesini "saçmalık" olarak nitelendirmişti.

        ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri verilerine göre, Kongre tarafından 1992'de oluşturulan EB-5 yatırımcı vizesi programıyla, ekonomik olarak sıkıntılı bölgelerde 800 bin dolar ve 1 milyon dolar arasında yatırım yapan göçmenlere yeşil kart verebiliyor. Yeşil kart (green card), sahiplerine ABD'de süresiz yaşama ve çalışma hakkı veriyor.

        ABD İç Güvenlik Bakanlığı verilerine göre, 30 Eylül 2022'de sona eren 12 aylık dönemde yaklaşık 8 bin kişi yatırımcı vizesi aldı. Diğer yandan yatırımcı vizesi programı dünya çapında yaygın bir uygulama. ABD, Birleşik Krallık, İspanya, Yunanistan, Malta, Avustralya, Kanada ve İtalya dahil olmak üzere dünya çapında 100'den fazla ülke, zengin yatırımcılara "altın vize" sunuyor.

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