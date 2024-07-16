ABD Başkan adayı Donald Trump'a düzenlenen suikast girişimi tüm dünya gündemini sarsmaya devam ediyor.

Sosyal medyada birçok kişi komplo teorileriyle olayı 'aydınlatmaya' çalışırken, güvenlik servisinin yetersizliği gözler önüne serildi. Tüm bu sürecin sonundaki genel kanı ise Trump'ın 5 Kasım'da Başkan seçileceği.

Cumhuriyetçi Parti'nin bazı kanatlarından istediği desteği alamayan Donald Trump, Başkanlık yarışını yeniden şekillendiren bir suikast girişiminden kurtulduktan günler sonra, Cumhuriyetçi Parti Kongresi'ni zaferle kapatarak partililerden coşkulu bir destek aldı. Tüm parti, Trump'ın arkasında toplandı.

Milwaukee şehir merkezindeki Fiserv Forum'da gerçekleşen Kongre'de, partinin seçimlerdeki resmi adayı ilan edildi.

"Savaşın! Savaşın! Savaşın!" sloganları atan kalabalık yumruklarını sıkarak Trump'ın vurulduktan sonraki anlarda verdiği tepkiye gönderme yaptı. Alışılmadık bir şekilde sakin kalan Trump, Başkan Yardımcısı adayı ilan ettiği Ohio Senatörü J.D. Vance ile birlikte oturduğu locadan el salladı.

Trump'ın çok satan "Hillbilly Elegy" kitabının 39 yaşındaki yazarı Vance'i seçmesi, Ohio senatörünün açık sözlü bir Trump eleştirmeninden en sadık destekçilerinden birine dönüşümünü tamamladı.

"ABD'nin kutuplaşmış siyasi iklimi"

Cumartesi günü Pennsylvania'daki Trump mitinginde meydana gelen ve bir destekçinin ölümüne yol açan suikast girişimi, Trump ile Demokrat Başkan Joe Biden arasında 5 Kasım'da yapılacak seçim öncesinde ülkenin derinden çatlamış siyasi manzarasını gözler önüne seriyor.

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Trump'ı ABD demokrasisi için bir tehdit olarak gösteren Biden, silahlı saldırıyı kınadı ve Amerikalıları farklılıklarını çözmek için şiddete değil sandığa güvenmeye çağırdı. Silahlı saldırganın ABD Gizli Servisi tarafından öldürülmesinin ardından yetkililer hala saldırının nedenini belirlemeye çalışıyor.

Suikast girişiminin ardından Biden, geçen hafta Trump'ın "hedef tahtasına" konulması gerektiğini söyleyerek hata yaptığını söyledi ancak Trump'ın kampanya yolunda sık sık şiddet içeren söylemler kullandığını da sözlerine ekledi. Bunun yanında, Trump'ın Başkan Yardımcısı adayı Vance'i de "Trump'ın klonu" olarak nitelendirdi.

Biden, Gizli Servis'in yoğun güvenlik önlemlerine rağmen silahlı saldırganın Trump'ı öldürmeye nasıl bu kadar yaklaşabildiğinin belirlenmesi için bağımsız bir inceleme yapılması talimatı verdi.

Suikast girişimi nasıl mümkün oldu?

Thomas Matthew Crooks’un nasıl olup da Donald Trump’a 100 metreden biraz daha fazla mesafeye kadar yaklaşabildiği üzerine birçok soru soruluyor.

Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle, 22 Temmuz’da Kongre’deki oturumda bu sorulara yanıt verecek.

Yapılan hesaplamalar, saldırganın 135 metre mesafeden Trump’ı hedef aldığını gösteriyor.

Ortaya atılan iddialardan biri, güvenlik için daha fazla ajanın talep edildiği ancak bunun sağlanmadığı yönündeydi. Gizli Servis Sözcüsü Anthony Guglielmi bunun doğru olmadığını duyurdu.

Bir başka iddia da Başkan Joe Biden’ın eşi Jill Biden’ın korunması için Gizli Servis kaynaklarının buraya kullanıldığına yönelikti ve bu iddia da yalanlandı.

BBC’nin konuştuğu suikastçıyı saldırı öncesi fark eden bir görgü tanığı, polisi saldırganın yeri konusunda uyarmaya çalıştıklarını, ancak yanıt alamadıklarını anlattı.