Haberler Gündem Trump'a bir tepki de CHP'den: Bu tehditler bize sökmez CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK gündemine ilişkin basın açıklamasında konuştu. Öztrak, "Trump dün akşam sosyal medyadan 'Türkiye, Kürtleri vurursa onları mahvederim' demiş. Türkiye tarihinde kimse böyle tehdit edememiştir bu tehditler bize sökmez" dedi. Gündem













Trump'a bir tepki de CHP'den: Bu tehditler bize sökmez

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