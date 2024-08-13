Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump, 1 yıl sonra X'e döndü: "Şu anda benim başkan olduğum dönemden daha mı iyi durumdasınız?" | Dış Haberler

        Trump, 1 yıl sonra X'e döndü: "Şu anda benim başkan olduğum dönemden daha mı iyi durumdasınız?"

        Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, yaklaşık 1 yıllık aradan sonra X sosyal medya platformunda paylaşımlarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 00:52 Güncelleme: 13.08.2024 - 00:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump, X'e döndü
        ABONE OL
        ABONE OL

        En son 25 Ağustos 2023'te paylaşım yaptığı sosyal medya platformuna geri dönen Trump, paylaşımlarından birinde, "Şu anda benim başkan olduğum dönemden daha mı iyi durumdasınız? Ekonomimiz paramparça oldu. Sınırlarımız bozuldu. Çöküşte olan bir ulusuz. Amerika'yı yeniden güvenli hale getirin. Amerika'yı yeniden büyük yapın!" ifadelerini kullandı.

        Hesabında, haber görüntüleri ve ses kliplerinden oluşan kampanya videolarına yer veren Trump, "San Francisco'dan radikal Kamala Harris ile tanışın" yazısıyla yaptığı paylaşımda da Demokrat rakibi Harris'in söylemlerine tepki gösterdi.

        Amerikalı milyarder Elon Musk'la yapacağı yayının tanıtım görselini de paylaşan Trump'ın X'e tam olarak dönüp dönmeyeceği henüz bilinmiyor.

        REKLAM

        Trump'ın, 2,5 yıla yakın aradan sonra 25 Ağustos 2023 tarihinde yaptığı paylaşımda da "Seçimlere müdahale. Asla teslim olmayın!" yazılı sabıka fotoğrafı ile bağış toplama sayfasına yönlendiren internet sitesinin linki yer almıştı.

        KENDİ SOSYAL MEDYA UYGULAMASINI AÇMIŞTI

        Eski başkan Turmp, X hesabının askıya alınmasının ardından "Truth Social" ismini verdiği sosyal medya uygulamasını kullanıma sunmuştu.

        Sosyal medya platformları X, YouTube ve Facebook, Trump'ın hesaplarını 6 Ocak 2021'de Kongre baskını olaylarına katkıda bulunduğu ve 2020 başkanlık seçiminde usulsüzlük yapıldığı iddiaları nedeniyle dondurmuştu.

        Trump ise Şubat 2021'de Trump Medya ve Teknoloji Grubu'nu (TMTG) kurmuş ve ekimde bu şirket bünyesinde "TRUTH Social" adlı bir sosyal medya platformu kurmayı planladığını açıklamıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #trump
        #ABD
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bilgisayar oyunundan etkilendi! 5 kişiyi yaraladı
        Bilgisayar oyunundan etkilendi! 5 kişiyi yaraladı
        Suriye'de 5,2 büyüklüğünde deprem
        Suriye'de 5,2 büyüklüğünde deprem
        Türkiye'den Yunanistan'a yardım
        Türkiye'den Yunanistan'a yardım
        Göçük olayında yeni gelişme: Müteahhit tutuklandı
        Göçük olayında yeni gelişme: Müteahhit tutuklandı
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
        'Rusya'nın 1000 kilometrekaresi kontrolümüzde'
        'Rusya'nın 1000 kilometrekaresi kontrolümüzde'
        Gaziantep'te facia! Pres makinesine sıkışan işçi öldü
        Gaziantep'te facia! Pres makinesine sıkışan işçi öldü
        Bakan Yerlikaya duyurdu! 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
        Bakan Yerlikaya duyurdu! 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
        Irak'ın kuzeyinden Silopi'deki servis aracına saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Irak'ın kuzeyinden Silopi'deki servis aracına saldırı: Ölü ve yaralılar var
        G.Saray ve Buruk'a flaş sözler!
        G.Saray ve Buruk'a flaş sözler!
        Netanyahu'nun açıklamasına 'saçmalık' dedi
        Netanyahu'nun açıklamasına 'saçmalık' dedi
        Kartal yenileriyle uçuyor!
        Kartal yenileriyle uçuyor!
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Bilim dünyası açıkladı: Uyurken anılara dönmek mümkün mü?
        Bilim dünyası açıkladı: Uyurken anılara dönmek mümkün mü?
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        "Lige damga vuracak!"
        "Lige damga vuracak!"
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Emeklilere müjde
        Emeklilere müjde
        Habertürk Anasayfa