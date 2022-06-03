Türkiye Çin kadın voleybol maçı için heyecan şimdiden başladı. İşte voleybol dünyasında gözlerin çevrildiği maçla ilgili ayrıntılar...

TÜRKİYE ÇİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye Çin voleybol maçı 3 Haziran Cuma günü saat 19:00'da başlayacak.

TÜRKİYE ÇİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

TÜRKİYE ÇİN CANLI YAYIN (19.00)