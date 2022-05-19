Fenerbahçe Beko Frutti Extra Bursaspor maçı için geri sayım başladı. Play-off çeyrek finali 3. ve son maçına sahne olacak zorlu mücadelede 1-1 eşitlik bulunuyor. İşte Fenerbahçe Beko Frutti Extra Bursaspor maçı ile ilgili bilgiler...

FENERBAHÇE BEKO F.E. BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko Frutti Extra Bursaspor maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO F.E. BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko Frutti Extra Bursaspor maçı TRTSpor'dan canlı olarak yayınlanacak.

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