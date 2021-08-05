Dinamo Batumi Sivasspor maçı için geri sayım başladı. Bu yıl UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Sivasspor, deplasmanda avantajlı bir skor arıyor...

DINAMO BATUMI SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme ilk rövanş maçına sahne olacak Dinamo Batumi Sivasspor maçı bu akşam 20:00'de başlayacak ve TRTSpor'dan canlı yayınlanacak...

TRTSPOR CANLI YAYIN

SİVASSPOR'UN KADROSU

Ahmet Oğuz, Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Dımıtrıos Goutas, Emre Satılmış, Eren Şahin, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Koray Altınay, Leke Samson James, Muammer Yıldırım, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Pedro Henrique, Sefa Yılmaz, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal.