TRT Spor yayın akışı sporseverler tarafından araştırılıyor. TRT Spor ekranlarında yayınlanacak EURO 2020 grup maçları için geri sayım başladı. İşte, TRT Spor yayın akışı ve frekans bilgileri...

TRT SPOR YAYIN AKIŞI - 21 HAZİRAN 2021

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TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

Kanal adı: TRT SPOR

HDUydu: TürksatFrekans: 11054

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V - Dikey Batı

FEC: 3/4