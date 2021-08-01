Türkiye Rusya kadın voleybol maçı için heyecan şimdiden başladı. İşte büyük bir merakla beklenen maçla ilgili ayrıntılar...

TÜRKİYE RUSYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye Rusya Voleybol maçı 2 Ağustos Pazartesi günü saat 08:20'de başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

Filenin Sultanları, B Grubu’nda Çin, A.B.D., Arjantin, İtalya ve Rusya ile mücadele ediyor.

Ev sahibi Japonya’nın bulunduğu A Grubu’nda ise; Sırbistan, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Kenya ve Güney Kore yer alıyor.

TRTSPOR CANLI YAYIN

İŞTE B GRUBUNDA PUAN DURUMU | TOKYO 2020

1- İtalya, 9 puan

2- Rusya 8 puan

3- ABD, 8 puan

4- Türkiye, 7 puan

5- Çin, 4 puan

6- Arjantin, 0 puan