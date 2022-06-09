Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki ING Basketbol Ligi final serisi 2. maçı için geri sayım başlamış durumda. Her iki takımın taraftarlarının da merakla beklediği zorlu mücadele öncesi Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçının canlı yayın bağlantısı ve mücadele ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

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8.KEZ FİNALDE KARŞI KARŞIYALAR

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, ligde play-off uygulamasının başladığı 1983-1984 sezonundan bu yana 8. kez finalde kozlarını paylaşacak.

Anadolu Efes, finalde rakibine üstünlük sağlayarak üst üste 3. şampiyonluğuna ulaşmaya çalışacak.

Fenerbahçe Beko ise finalde 4 yıllık şampiyonluk özlemini sonlandırma mücadelesi verecek.