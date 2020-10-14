TRT Spor ekranlarında bu akşam milli maç heyecanı var. Türkiye Sırbistan maçı heyecanı bu akşam saat 21.45'de TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İşte TRT Spor canlı yayın akışı ve frekans bilgileri...

TRT SPOR YAYIN AKIŞI 14 EKİM 2020

16:00 Gündem Futbol

18:00 Spor Merkezi

20:00 Spor Akşamı

20:00 Stadyum

21:00 Futbol Aklı

21:45 UEFA Uluslar Ligi Futbol Karşılaşması Türkiye - Sırbistan

23:05 Avrupa'dan Futbol

23:40 Stadyum

TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

Kanal adı: TRT SPOR HD

Uydu: Türksat

Frekans: 11054

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V - Dikey Batı

FEC: 3/4