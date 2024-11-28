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        Haberler Bilgi Spor TRT SPOR BJK MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? Avrupa Ligi Beşiktaş maçı TRT Spor şifresiz canlı izle

        Beşiktaş maçı canlı izle! Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geliyor. Seyircisiz olarak Macaristan'ın Debrecen şehrinde oynanacak mücadele öncesinde, "Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtı taraftarların gündemini meşgul eden konular arasında yer aldı. İşte Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı TRT 1 canlı izle ekranı ve muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 19:47 Güncelleme: 28.11.2024 - 21:34
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        • 1

          Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı TRT Spor canlı izle... Temsilcimiz Beşiktaş Maccabi Tel Aviv karşısında galip gelip Avrupa Ligi'nde üst sıralara tırman hedefinde. Macaristan Debrecen Nagyerdei Stadyumu’nda taraftarlara kapalı olarak oynanacak mücadelede İtalyan hakem Simone Sozza düdük çalacak. Siyah-beyazlılarda gözler Rafa Silva, İmmobile, Gedson Fernandes'de olacak. Peki, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar...

        • 2

          BEŞİKTAŞ-MACCABİ TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı 28 Kasım Perşembe günü 20:45'te başlayacak.

        • 3

          BEŞİKTAŞ-MACCABİ TEL AVİV MAÇI HANGİ KANALDA?

          Macaristan'da tarafsız sahada oynanacak olan maç TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          AVRUPA LİGİ'NDE 128. RANDEVU

          UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 127 defa boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, söz konusu maçlarda 56 galibiyet, 25 beraberlik ve 46 mağlubiyet aldı. Kartal, bu müsabakalarda 201 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 167 gol gördü.

        • 5

          İSRAİL TAKIMLARIYLA 7. KARŞILAŞMA

          Siyah-beyazlı ekip, İsrail ekipleriyle Avrupa kupalarında 7. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş daha önce Maccabi Tel Aviv, Hapoel Beer Sheva ve Hapoel Haifa ile toplam 6 kez oynadı. Söz konusu müsabakalarda İstanbul temsilcisi 4 galibiyet, 2 beraberlik alırken, mağlubiyet yaşamadı. Maccabi ile ilk kez 2011-2012 sezonunda Avrupa Ligi gruplarında mücadele eden Beşiktaş, deplasmanda 3-2, sahasından da 5-1 galip geldi. Hapoel Beer Sheva ile ise 2016-2017 sezonunda Avrupa Ligi play-off turunda oynayan siyah-beyazlılar, dış sahada 3-1, evinde de 2-1 kazandı. 1999-2000 sezonunda Şampiyonlar Ligi elemelerinde Hapoel Haifa rakip olan Kartal, İstanbul’dan 1-1, İsrail’den de golsüz beraberlikle ayrıldı.

        • 6

          BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

          28 Kasım | Beşiktaş - M. Tel-Aviv 20.45

          12 Aralık | Bodø/Glimt - Beşiktaş 23.00

          22 Ocak | Beşiktaş - Athletic Club 18.30

          30 Ocak | Twente - Beşiktaş 23.00

        • 7

          MUHTEMEL 11'LER

          Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Joao Mario, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile.

          Maccabi Tel Aviv: Mishpati, Lemkin, Stajic, Shlomo, Jehezkel, Peretz, Overeem, Kanichowsky, Davida, Patati, Turgeman.

        • 8

          BEŞİKTAŞ-MACCABİ TEL AVİV MAÇI CANLI İZLE EKRANI

          Aşağıda yer alan link aracılığıyla Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçını canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

          https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

        • 9

          TRT 1 FREKANS GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

          TRT 1 ekranları üzerinden Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek isteyen kullanıcılar, uydu alıcıları veya kumandaları aracılığıyla frekans güncelleme yapabilirler.

          Ayarlar, kanal ayarları ve manuel ayarlama bölümünden yukarıdaki güncel frekansı girerek karşılaşmaları takip edebilirsiniz.

          UYDU: Türksat 4A

          Frekans: 11794

          Polarizasyon: V (Dikey)

          Sembol Oranı 30000

          FEC: ¾

        • 10

          Digiturk: TRT 1 - Kanal 323

          D-Smart: TRT 1 - Kanal 426

          D-Smart: TRT 1 - Kanal 26

          Dijital Kablo: TRT 1 Kablo TV - Kanal 900

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