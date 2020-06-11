TRT ile EBA TV canlı yayını ilkokul, ortaokul ve lise derslerini sınıf sınıf ayırarak öğrencilerin kullanımına sunuyor. EBA TV ile öğrenciler uzaktan eğitimlerine kaldıkları yerden devam ediyor. TRT EBA TV'yi televizyondan ya da internetten online olarak izlemek mümkün. Sabah saat 9'da başlayan dersler öğleden sonra 15.00'e kadar devam ediyor. Derslerin ardından da ders tekrarları yayınlanıyor. İşte 11 Haziran TRT EBA TV canlı yayını...

TRT EBA TV CANLI İZLE - 11 HAZİRAN 2020

TRT EBA TV'de dersleri EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise Ders programıyla ilgili tüm ayrıntılar http://eba.gov.tr adresinde,



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EBA ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI 2020

EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz.

-Özel okuldaki öğretmenler, ücretli öğretmenler ve devlet okulundaki öğrenciler EBA'ya ve EBA Ders'e e-okul şifreleriyle girebilirler.

-Özel okuldaki öğrenciler EBA'ya e-okul şifreleriyle girebilirler.

-Açıköğretim öğrencileri EBA’ya ve EBA Ders’e açıköğretim şifreleriyle girebilirler.

-Devlet okulundaki öğretmenler EBA'ya ve EBA Ders'e MEBBİS şifreleriyle girebilirler.

-MEBBİS kaydı olan tüm öğretmenler e-devlet şifreleriyle de EBA'ya ve EBA Ders’e giriş yapabilirler.

EBA GİRİŞ EKRANI 2020

TELAFİ EĞİTİMİ 31 AĞUSTOS'DA BAŞLIYOR

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında okullar uzaktan eğitime başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, TRT EBA TV ekranlarından derslerini canlı takip etti. Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) salgın döneminde dijital, uzaktan eğitim ile öğretime devam etme kararının ardından üniversiteler de uzaktan eğitim sistemine geçti.

MEB, resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin ise 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacağını duyurdu ve uzaktan eğitim sisteminin 19 Haziran Cuma günü tamamlanacağını duyurdu.

STAJ BİTİRME SINAVINA GİRİLECEK

Salgın nedeniyle 2019-2020 eğitim öğretim yılı bu şekilde tamamlanırken, staj yapma zorunluluğu olan öğrenciler nasıl bir yol izleyecek? Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu teknik/Anadolu meslek programlarında öğrenim gören 12'inci sınıf öğrencilerinden 40 iş günü staj yapması gerektiği hâlde stajlarını yapamayanlar muaf sayılarak, yapılacak ilk sorumluluk sınavları döneminde staj bitirme sınavına alınacak" açıklamasında bulundu.

YÖK: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN GEREKLİ DÜZENLEMELER YAPILACAK

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre ise; mezuniyet durumundaki öğrencilerin staj uygulamalarının değerlendirilmesinde küresel salgın dönemi şartları göz önünde bulundurularak ilgili yükseköğretim kurumları tarafından gerekli düzenlemeler yapılacak. Kurumsal sistemler üzerinde yürütülmeyen sınavlar "şeffaf ve denetlenebilir" olması için ilgili öğretim elemanı tarafından kayıt altına alınacak ve arşivlenecek."