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TRT EBA TV 8 Aralık canlı yayın izle! 2020 EBA TV giriş ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Covid-19 salgını boyunca eğitimin sürdürülebilmesi için kurulan EBA TV'de dersler devam ediyor. TRT EBA TV 8 Aralık canlı yayın izle! İşte 2020 EBA TV giriş ekranı

08.12.2020 - 09:22 | Güncelleme: ABONE OL
TRT EBA TV 8 Aralık canlı yayın izle! 2020 EBA TV giriş ekranı

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT EBA TV ders programları ve yayın akışı hafta başında belli olmuştu. EBA TV canlı yayın linki merak ediliyor. TRT EBA TV 8 Aralık canlı yayın izle! 2020 EBA TV giriş ekranı

EBA GİRİŞ EKRANLARI

Aşağıdaki linkten EBA sistemi öğrenci, öğretmen ve veli giriş ekranına ulaşabilirsiniz.

EBA GİRİŞ EKRAI İÇİN TIKLAYINIZ

TRT EBA TV CANLI YAYIN İZLE

Aşağıdaki linkten sınıfınızı seçerek TRT EBA TV canlı yayını izlemeye başlayabilirsiniz.

TRT EBA TV 8 ARALIK CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

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