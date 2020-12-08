İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT EBA TV ders programları ve yayın akışı hafta başında belli olmuştu. EBA TV canlı yayın linki merak ediliyor. TRT EBA TV 8 Aralık canlı yayın izle! 2020 EBA TV giriş ekranı

EBA GİRİŞ EKRANLARI

Aşağıdaki linkten EBA sistemi öğrenci, öğretmen ve veli giriş ekranına ulaşabilirsiniz.

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TRT EBA TV CANLI YAYIN İZLE

Aşağıdaki linkten sınıfınızı seçerek TRT EBA TV canlı yayını izlemeye başlayabilirsiniz.

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