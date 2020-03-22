TRT EBA Frekans Türksat bilgileri öğrenci ve veliler tarafından sıkça araştırılıyor. Koronavirüs sebebiyle okullarda başlatılacak olan uzaktan eğitim yarın itibarıyla başlıyor. Öğrenciler eba.gov.tr. adresinden öğrenci girişi yaparak derslerine veya TRT EBA TV kanalından devam edebilecek. Öte yandan EBA uzaktan eğitim ders programı da yayınlandı. Haberimizden takip edebileceksiniz.

EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT - TRT Eğitim kanalları, Test olarak yayında

Uydu: Türksat 4A

Kanal: TRT Eğitim HD 1/2/3

Frekans: 12083 H 13750

EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz.

-Özel okuldaki öğretmenler, ücretli öğretmenler ve devlet okulundaki öğrenciler EBA'ya ve EBA Ders'e e-okul şifreleriyle girebilirler.

-Özel okuldaki öğrenciler EBA'ya e-okul şifreleriyle girebilirler.

-Açıköğretim öğrencileri EBA’ya ve EBA Ders’e açıköğretim şifreleriyle girebilirler.

-Devlet okulundaki öğretmenler EBA'ya ve EBA Ders'e MEBBİS şifreleriyle girebilirler.

-MEBBİS kaydı olan tüm öğretmenler e-devlet şifreleriyle de EBA'ya ve EBA Ders’e giriş yapabilirler.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI 2020

EBA ŞİFRESİ NASIL ALINIR? 2020

EBA girişi için henüz bir şifre almadıysanız, e-okul bilgilerinizle hesap oluşturabilirsiniz.

T.C. Kimlik Numarası 99 ile başlayan Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Nüfus Cüzdanı Seri/No veya Cilt No alanı boş bırakılmalıdır.

EBA ŞİFRESİ ALMA EKRANI

EBA UZAKTAN EĞİTİM DERS PROGRAMI