TRT EBA TV canlı yayın nasıl açılır? Şeklindeki sorular öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. Bugün milyonlarca öğrenci TRT EBA TV üzerinden ve eba.gov.tr adresinden derslerini gördü. Peki, EBA TV türksat frekans bilgileri nelerdir?

EBA TV CANLI YAYINI İZLE

TÜRKSAT - TRT Eğitim kanalları, Test olarak yayında

Uydu: Türksat 4A

Kanal: TRT Eğitim HD 1/2/3

Frekans: 12083 H 13750

TRT EBA TV CANLI YAYINI İZLE

EBA TV FREKANS VE KANAL BİLGİLERİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından eğitimin verileceği kanalları paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

* TRT EBA TV'de derslerimiz 23 Mart Pazartesi 09.00'da başlıyor.

EBA TV İlkokul

EBA TV Ortaokul

EBA TV Lise Ders programıyla ilgili tüm ayrıntılar http://eba.gov.tr adresinde

Frekans bilgilerimiz ve şifreli yayın platformu kanal sıralaması görselde

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz.

-Özel okuldaki öğretmenler, ücretli öğretmenler ve devlet okulundaki öğrenciler EBA'ya ve EBA Ders'e e-okul şifreleriyle girebilirler.

-Özel okuldaki öğrenciler EBA'ya e-okul şifreleriyle girebilirler.

-Açıköğretim öğrencileri EBA’ya ve EBA Ders’e açıköğretim şifreleriyle girebilirler.

-Devlet okulundaki öğretmenler EBA'ya ve EBA Ders'e MEBBİS şifreleriyle girebilirler.

-MEBBİS kaydı olan tüm öğretmenler e-devlet şifreleriyle de EBA'ya ve EBA Ders’e giriş yapabilirler.

EBA GİRİŞ EKRANI 2020

EBA TV ORTAOKUL, İLKOKUL VE LİSE DERS PROGRAMI