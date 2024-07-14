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        Haberler Bilgi Gündem TRT 1 frekans ayarları 2024: TRT 1 sinyal yok hatası nasıl çözülür? TRT 1 İspanya-İngiltere maçı frekans ayarı nasıl, nereden yapılır?

        TRT 1 frekans ayarlama bilgileri EURO 2024: TRT 1 sinyal yok hatası nasıl çözülür?

        EURO 2024 final heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. İspanya ile İngiltere bugün karşı karşıya geliyor. Final maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, frekans güncelleme işlemlerini yapmak istiyor. Uydu alıcısı üzerinden frekans güncelleme yapmayanlar ise karşılaşmaları takip edemiyor. Peki, TRT 1 frekans ayarlama bilgileri ne? TRT 1 sinyal yok hatası nasıl çözülür? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2024 - 17:13 Güncelleme: 14.07.2024 - 17:14
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        • 1

          İspanya ile İngiltere, şampiyon olmak için kozlarını paylaşacak. Canlı yayını takip etmek isteyen futbolseverler, TRT 1 frekans yeni son güncelleme hakkında araştırma yapıyor. Peki, TRT 1 şifresiz EURO 2024 canlı yayın erişimi nasıl olur, frekans ayarı nasıl yapılır? İşte TRT 1 güncel frekans bilgileri...

        • 2

          TRT 1 İSPANYA - İNGİLTERE MAÇI FREKANS AYARI (YENİ YÖNTEM)

          TRT 1 ekranları üzerinden maçı kesintisiz izlemek isteyen kullanıcılar, uydu alıcısının kumandası üzerinden menü tuşuna basarak ayarlar bölümüne giriş yapabilir.

          Ayarlar veya kanal ayarları bölümünde bulunan “Transponder - Transponder Ekle” seçeneğine girin ardından ise aşağıda bulunan güncel TRT 1 frekans bilgilerini girerek “Ok-Tamam” tuşuna basarak güncel frekans bilgilerini uydu alıcınız üzerine kaydedin. Menüden çıkış yaparak kanal ekranına giriş yapın. Kanal listesinin sonuna gelerek TRT 1’i açarak karşılaşmaları takip edebilirsiniz.

        • 3

          TRT 1 GÜNCEL FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

          TRT 1 ekranlarından EURO 2024 maçlarını canlı takip edebilmek için kumanda üzerinden frekans güncelleme işleminin yapılması gerekmektedir. Ayarlar, kanal ayarları ve manuel ayarlama bölümünden aşağıdaki güncel frekansı girerek karşılaşmaları takip edebilirsiniz.

          UYDU: Türksat 4A

          Frekans: 11794

          Polarizasyon: V (Dikey)

          Sembol Oranı 30000

          FEC: 3/4

        • 4

          Frekans ayarı yaptıktan sonra sinyal yok hatası alan kullanıcılar ise ayrı bir yol izlemelidir. TV’de yer alan gelişmiş ayarlar kısmına gelen kullanıcılar, kanal ayarlama ekranına giriş yaparak manuel ayarlama seçeneğine gitmelidir.

          Ardından ekran üzerinde bulunan Transponder ekranına gelen kullanıcılar, TRT tarafında bulunan yeni frekans bilgilerini 11794/V/30000 olarak değiştirerek bu işlemin ardından güncelleştir seçeneğini tıklanarak tamamlandı ekranına giriş yapın. Yeni frekans bilgileri girildikten sonra sinyal gücü artacağından EURO 2024 maçları kesintisiz olarak takip edilebilir.

        • 5

          TRT 1 ŞİFRESİ NASIL KALDIRILIR?

          Kullanıcılar alternatif olarak ayarlar veya kurulum menüsüne giriş yaparak tek kanal arama menüsüne girmelidir. Uydu alanına “ Türksat 42° E" ve Türksat Ankara Paket” seçerek şebekede ara kısmını açık duruma getirin.

          TRT 1 Frekans güncellemesini manuel olarak yapmak için Biss Key veya TP Eklemelisiniz.

          Kumandanızın menü tuşuna basarak televizyonun ayarlarına giriş yapın ardından Menüden ‘Transporder ya da Transporder Ekle’ seçeneğini bulun. Bu seçenek genellikle ayarlar veya kanal ayarları bölümünde yer alır.

          Transporder Ekle seçeneğine girdikten sonra, kumandanızdan mavi tuşa basarak TP ekleme ekranına gidin. Yukarıda bulunan güncel frekans bilgilerini girdikten sonra “Okey” tuşuna basarak frekansı kaydedin.

          Menüzden çıkarak kanal ekranına gelmek için “ Exit” tuşuna basın yeni eklenen kanallar genellikle kanal listesinin sonunda bulunmaktadır.

          Kanal listeisnin sonuna giderek TRT 1 HD’yi bulun bu ayarları tamamladıktan sonra EURO 2024 maçları uydu üzerinden canlı olarak takip edilebilir.

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