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        Haberler Bilgi Spor TRT 1 CANLI YAYIN FREKANS AYARI: TRT 1 frekans ayarlama bilgileri ile TRT 1 sinyal yok hatası nasıl çözülür?

        TRT 1 frekans ayarlama bilgileri ile TRT 1 sinyal yok hatası nasıl çözülür?

        UEFA Avrupa Ligi heyecanı hız kesmeden devam ederken, futbolseverler temsilcilerimizin kritik karşılaşmalarını takip etmek için ekran başına kilitleniyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur mücadelesi vereceği bu önemli gecede, TRT 1 canlı yayın akışı sporseverlerin ilgi odağı oldu. Karşılaşmaları kesintisiz izlemek isteyenler, TRT 1'in frekans bilgilerini araştırıyor. Peki, TRT 1 frekans ayarlama bilgileri ne? TRT 1 sinyal yok hatası nasıl çözülür? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2025 - 19:07 Güncelleme: 20.02.2025 - 19:12
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        • 1

          Avrupa sahnesinde mücadele eden temsilcilerimizin heyecan dolu karşılaşmaları futbolseverleri ekran başına topluyor. UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi maçlarını canlı izlemek isteyenler, TRT 1’in yayın akışını yakından takip ediyor. TRT 1 canlı yayın seçenekleriyle futbol heyecanını kesintisiz yaşamak isteyenler için, uydu frekans ayarları ve online izleme yolları haberimizde...

        • 2

          GALATASARAY AZ ALKMAAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

          Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu rövanş maçında AZ Alkmaar ile karşılaşacak. İstanbul'da oynanacak karşılaşma, 20.45'te TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

        • 3

          FENERBAHÇE-ANDERLECHT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

          Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu rövanş maçında Anderlecht ile karşılaşacak. Belçika'da oynanacak karşılaşma, 23.00'da TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek

        • 4

          TRT 1 FREKANS BİLGİSİ

          Türksat 4A Uydusu (42°E) Türksat HD Türkiye-Orta Asya 11958 27500 5/6 TRT Paketi
          Türksat 3A Uydusu (42°E) Türksat SD Türkiye-Orta Asya 11096 30000 5/6 TRT Paketi
          Türksat 2A Uydusu (42°E) Türksat SD Türkiye-Avrupa 11919 24444 3/4 TRT Paketi
          Türksat 3A Uydusu (42°E) Türksat HD Türkiye-Avrupa 11054 30000 3/4 TRT HD Paketi
          Eutelsat W3A Uydusu (7°E) Türksat SD Türkiye-Avrupa 11492 30000 3/4 Digiturk
          Eutelsat W3A Uydusu (7°E) Türksat HD Türkiye-Avrupa 10928 30000 5/6 Digiturk
          Galaxy19 (97°W)(8 Saat Gecikmeli) Skynet Stream SD Kuzey Amerika 11960-11867
          Karasal TRT Vericiler SD Türkiye
          Digiturk Digiturk SD Türkiye-Avrupa Kanal 23
          Digiturk Digiturk HD Türkiye-Avrupa Kanal 323
          D-Smart D-Smart SD Türkiye-Avrupa Kanal 426
          D-Smart D-Smart HD Türkiye-Avrupa Kanal 26
          Dijital Kablo Kablo TV SD Türkiye Kanal 900
          Dijital Kablo Kablo TV HD Türkiye Kanal 22
          Analog Kablo Türksat SD Türkiye Kanal2S 04
          Iptv Tivibu SD Türkiye Kanal 22
          Iptv Tivibu HD Türkiye Kanal 9
          Iptv GizzMedia SD Avrupa
          Iptv AtaLine SD Hollanda
          Webtv TRT Sitesi SD Web Ağı
          Webtv Tivibu SD Web Ağı
          Mobil TV GSM, Mobil Platformlar SD Gsm Ağı
        • 5

          TRT 1 ŞİFRESİ NASIL KALDIRILIR?

          Kullanıcılar alternatif olarak ayarlar veya kurulum menüsüne giriş yaparak tek kanal arama menüsüne girmelidir. Uydu alanına “ Türksat 42° E" ve Türksat Ankara Paket” seçerek şebekede ara kısmını açık duruma getirin.

          TRT 1 Frekans güncellemesini manuel olarak yapmak için Biss Key veya TP Eklemelisiniz. Kumandanızın menü tuşuna basarak televizyonun ayarlarına giriş yapın ardından Menüden ‘Transporder ya da Transporder Ekle’ seçeneğini bulun. Bu seçenek genellikle ayarlar veya kanal ayarları bölümünde yer alır.

          Transporder Ekle seçeneğine girdikten sonra, kumandanızdan mavi tuşa basarak TP ekleme ekranına gidin. Yukarıda bulunan güncel frekans bilgilerini girdikten sonra “Okey” tuşuna basarak frekansı kaydedin.

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