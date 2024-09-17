TRT 1 canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1 canlı yayın izle ekranında
TRT 1 canlı izle ekranı gündemde en çok araştırılan konu başlıklarından birisi oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. Devler Ligi'nde 2024-2025 sezonu bugün oynanacak 6 müsabakayla start alacak. Günün dikkat çeken karşılaşmasında Milan Liverpool'u konuk ederken son şampiyon Real Madrid ise Stuttgart'ı ağırlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi maçları canlı yayın kanalı TRT 1 olarak belirlendi. Bu noktada TRT 1 frekans bilgileri araştırılmaya başlandı. İşte TRT 1 canlı yayın ekranı ile UEFA Şampiyonlar Ligi maçları izle…
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2024-2025 sezonu başlıyor. Devler Ligi’nde bugün 6 karşılaşma oynanacak. Young Boys-Aston Villa maçı ve Bayern Münih-Dinamo Zagreb maçı TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden şifresiz izlenebilecek. Bu kapsamda TRT 1 canlı yayın izle linki Young Boys-Aston Villa maçı ve Bayern Münih-Dinamo Zagreb maçlarını takip etmek isteyen futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1 izle ekranı ve frekans bilgileri.
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ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE PERDE AÇILIYOR!
Geceni̇n i̇lk maçlarından bi̇ri̇nde Juventus i̇le PSV Ei̇ndhoven kozlarını paylaşacak. Karşılaşma, saat 19.45’te başlayacak.
19.45'te başlayacak bi̇r di̇ğer karşılaşmada Young Boys, Aston Vi̇lla'yı konuk edecek.
Bayern Müni̇h, sahasında Di̇namo Zagreb'i̇ konuk edecek. Mücadele, saat 22.00’de başlayacak.
Geceni̇n en kritik maçlarından bi̇ri̇si̇ Mi̇lan i̇le Li̇verpool arasında oynanacak. Karşılaşma saat 22.00’de başlayacak.
Mi̇lli̇ futbolcu Arda Güler'i̇n formasını gi̇ydi̇ği̇ son şampi̇yon Real Madri̇d de sahasında Stuttgart'ı konuk edecek. Heyecan dolu karşılaşma, saat 22.00’de başlayacak.
22.00'de başlayacak bi̇r di̇ğer maç i̇se Sporti̇ng Li̇zbon i̇le Li̇lle arasında oynanacak.
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2 MAÇ TRT 1'DEN TAKİP EDİLECEK!
19.45’te başlayacak Young Boys-Aston Villa maçı ve 22.00’de başlayacak Bayern Münih-Dinamo Zagreb maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Diğer 4 karşılaşma ise tabii platformundan izlenebilecek.
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TRT 1 CANLI İZLE EKRANI
Aşağıdaki linkler aracılığıyla UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını izleyebilirsiniz.
https://www.trt1.com.tr/
https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002
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TRT 1 FREKANS GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?
TRT 1 ekranları üzerinden Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek isteyen kullanıcılar, uydu alıcıları veya kumandaları aracılığıyla frekans güncelleme yapabilirler.
Ayarlar, kanal ayarları ve manuel ayarlama bölümünden yukarıdaki güncel frekansı girerek karşılaşmaları takip edebilirsiniz.
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UYDU: Türksat 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı 30000
FEC: ¾
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TRT 1 YAYIN AKIŞI | 17 EYLÜL SALI
05.58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.00 Şehirden Uzakta
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
15.25 Gönül Dağı
18.40 İddiaların Aksine
18.45 Ana Haber
19.45 UEFA Şampiyonlar Ligi Maçları "Young Boys-Aston Villa"
22.00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maçları "Bayern Münih-Dynamo Zagreb"
00.15 Kara Ağaç Destanı
03.25 Gönül Dağı
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