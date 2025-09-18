LG TV'LERDE FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

LG televizyonlarda kumandanızda bulunan ayarlar sekmesine tıklayarak televizyonunuzun ayarlar bölümüne geliyorsunuz.

Bu menüden kanallar ve kanal tarama ayarları sekmesine tıklıyorsunuz. Manuel ayarlama menüsünden 'transponder' sekmesini tıklayıp TRT 1 kanalınında uyarı olarak gelen frekans bilgilerini seçiyorsunuz. Bu işlemin ardından yukarıda gördüğünüz güncelleme butonuna tıklayıp kanalınızı güncelliyorsunuz. İşlem bitiminin ardından 6 kanal yüklendi ifadesini göreceksiniz. Bu işlemi başarılı bir şekilde uyguladığınızı gösterir. Bazı cihazlarda TRT frekans ayarları yapıldığında uydu kullanıyorsanız HD kanallarda yayın izlenememekte olup buna alternatif olarak TRT'nin kanal listesinde bulunan HD olmayan eklenmiş kanalları izlemenizi tavsiye ederiz.