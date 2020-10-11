TRT 1 ekranlarında bu akşam milli maç heyecanı var. Türkiye Rusya maçı heyecanı bu akşam saat 21.45'de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İşte TRT 1 canlı yayın akışı ve frekans bilgileri...

TRT 1 YAYIN AKIŞI 11 EKİM 2020

14:40 Payitaht

18:55 Ana Haber

20:00 Rafadan Tayfa Göbeklitepe

21:45 Rusya-Türkiye

23:45 Uyanış: Büyük Selçuklu

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TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

TRT 1 HD uydu, kablolu yayın, digitürk, teledünya, Turkcell TV, Tivibu gibi sistemler üzerinden izlenebiliyor. Türksat uydusundan yayın yapan TRT 1 HD kanalını uydu alıcınıza yüklemeniz için gereken Türksat frekans bilgisi aşağıdadır.

Kanal adı: TRT 1 HD

Uydu: Türksat

Frekans: 11054

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V - Dikey Batı

FEC: 3/4