Troya Kültür Yolu Festivali, 9 Eylül'de başlayacak

REKLAM advertisement1

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 5 Ağustos’ta Kapadokya’da başlayıp, ardından Trabzon Sümela ve Erzurum Palandöken ile devam eden Türkiye Kültür Yolu Festivalleri tüm hızıyla sürüyor. Bugüne kadar 3 ayrı şehirde, 107 farklı mekanda, 1200’den fazla etkinliğin yer aldığı ve 4 milyona yakın kişinin katıldığı Türkiye Kültür Yolları Festivalleri'nde sırayı 9 - 17 Eylül arasında Çanakkale’de düzenlenecek olan Troya Kültür Yolu Festivali alıyor.

40 FARKLI MEKÂN, 500’DEN FAZLA ETKİNLİK

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin dördüncü durağı olan Çanakkale, 9 - 17 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Troya Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve bu yıl 9 gün sürmesi planlanan Troya Kültür Yolu Festivali, kentin dört bir yanında düzenlenecek olan konserler, sergiler ve çeşitli sanat dallarının gösterilerinden oluşacak. Dünyanın en kapsamlı kültür sanat projelerinden biri olan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin dördüncü durağı Troya Kültür Yolu Festivali’nde 40’dan fazla noktada, 500’den fazla etkinlik gerçekleşecek.

REKLAM

FESTİVALLERİN VAZGEÇİLMEZİ KONSERLER

Troya Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi’nde her akşam saat 21:30’da adeta konser fırtınası esecek. Konserlerin açılışını 9 Eylül Cumartesi akşamı Ferhat Göçer yapacak. Ardından 10 Eylül Pazar Anadolu Ateşi, 11 Eylül Pazartesi Resul Dindar, 12 Eylül Salı Uğur Aslan, 13 Eylül Çarşamba Sinan Akçıl, 14 Eylül Perşembe Gökhan Tepe, 15 Eylül Cuma Murat Dalkılıç, 16 Eylül Cumartesi Simge Sağın, 17 Eylül Pazar ise Fatma Turgut sahnede olacak.

SERGİLERLE BÜYÜLEYECEK

Troya Kültür Yolu Festivali birbirinden değerli sergilere de ev sahipliği yapacak. 9-17 Eylül tarihleri arasında her gün ziyarete açık olacak, "Devrim Erbil’in Renkleri" sergisi, Eskizden Piksele Dijital Sanat sergisi, Kanatlı Sözler-İzler, Sentez İzler Karma Sergisi, Atatürk’ün Sonsuzluk Yolculuğu gibi sergiler Troya Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatseverlerle buluşacak.

DEVRİM ERBİL TROYA KÜLTÜR YOLU’NDA

Türk resim sanatının önemli isimlerinden Devrim Erbil'in "Devrim Erbil’in Renkleri” sergisinde, sanatçının farklı tekniklerle oluşturduğu özgün ve etkileyici eserlerinden örnekler yer alıyor. Troya Kültür Yolu Festivali için özel olarak oluşturulan seçki, Çanakkale’nin tarihi ve kültürel zenginlikleriyle sanatın büyülü dünyasını bir araya getiriyor.

REKLAM

TROYA KAZILARINDAN İLHAM ALDI

2023'te Troya Kazıları Sanat Ekibi tarafından düzenlenen “Kanatlı Sözler-İzler” sergisi, arkeologları, restoratörleri, müze profesyonellerini ve sanatçıları bir araya getirerek günümüz sanatının farklı pratiklerini arkeolojiyle buluşturmayı amaçlıyor. Prof. Dr. Rüstem Aslan'ın bilimsel danışmanlığı, Seyhan Boztepe'nin sanat danışmanlığı ve Deniz Erbaş'ın küratörlüğünde gerçekleştirilecek bu etkinlik, Çanakkale'nin farklı kuşaklardan gelen sanatçılarını bir araya getirecek.

FAKÜLTELERLE İŞ BİRLİĞİ

Üniversitelerarası Kurul Sanat Dalları Eğitim Konseyi’nin bu yılki toplantısı 8-9 Eylül 2023 tarihleri arasında Troya Kültür Yolu Festivali kapsamında Çanakkale’de gerçekleştirilecek. Festivalde eş zamanlı olarak, sanat alanlarındaki fakültelerden farklı disiplinlerde birer eserin yer alacağı “Sentez İzler” karma sergisi hem fiziki hem dijital olarak izleyici ile buluşturacak. Sergilenen eserler festival sonrasında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koleksiyonunun bir parçası olacak.

ATÖLYELER, GÖSTERİLER, TİYATROLAR..

Troya Kültür Yolu Festivali kapsamında çeşitli etkinlikler de sahnede olacak. ‘Perdeler Açılıyor’ etkinliği kapsamında, ‘Profesyonel’ adlı tiyatro oyununun yanı sıra Anadolu Ateşi dans gösterisi, ‘Otizimli Yetenekler’ konseri, ‘Bir Napoli Akşamı’ konseri, ‘Vivaldi Dört Mevsim’ konseri, ‘Carmen’ bale gösterisi seyirciyle buluşacak. Karagöz ve Hacivat yapım atölyesi ve Masal atölyesi de etkinlik takviminde yer alacak.

PERDELER TARİHİ ESERLER İÇİN AÇILIYOR

Troya Kültür Yolu Festivali kapsamında yer alan ‘Perdeler Açılıyor’ etkinliğinde; “Onlarca parçaya ayrılmış bir kap nasıl tümlenir? Denizden çıkan bir eser tuzdan nasıl arındırılır? Ortam koşulları ideal düzeye nasıl getirilir? Fotoğraflı ve yazılı belgeleme nasıl yapılır?” soruları yanıt bulacak. Troya Müzesi Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı’na gelen ziyaretçiler, antik kent kazıları ile çeşitli yollarla elde edilmiş tarihi eserlerin restorasyon ve konservasyon süreçlerini canlı izleyebilecek.

FESTİVAL DE ÇOCUKLAR DA UNUTULMUYOR

Troya Kültür Yolu Festivali’nde çocuklar da birbirinden keyifli ve sanat dolu etkinliklerle buluşturulacak. ‘Z Takımı Müzikali’, Mehmet Tahir İkiler’in ‘Meddah Amca ve Kocaman Geveze Kuklalar’ gösterisi, ‘Ormanlar Kralı Aslan’ maskotlu çocuk tiyatrosu, Varol Yaşaroğlu ile ‘Kral Şakir’ kitap imza etkinliği, Özgür Özgülgün ile ‘Tarihe Yolculuk’ etkinliğinin yanı sıra çuval yarışı halat çekme zıp zıp yarışı sepet basket gibi klasikleşmiş çocuk oyunları küçükleri mutlu edecek. Troya Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamındaki Çocuk Atölyeleri ve festivaldeki yüzlerce etkinliğin detaylarına https://kulturyolufestivalleri.com/ dan ulaşabilirsiniz.

Kültür Yolu çatı markası altında belirlenen şehirlerde, seçilen rota/lokasyonlarda farklı sanat türlerinin, yerli ve yabancı farklı kültürden insanların sanatın evrensel dilinde birleşmesi amaçlıyor.