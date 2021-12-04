Balıkçılar 'zehirli' sanıyor ama... Açıklama geldi

Tropik sularda yaşayan kırmızı lagos balığı Antalya'nın Alanya ilçesinde yakalandı.
AA'nın haberine göre Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Alanya'daki limanda dalış yapan Ümit Demirel'in daha önce görmediği bir balık türünü yakaladığını söyledi.
Balığın fotoğraflarını incelediklerinde, Akdeniz'de yaşayan herhangi bir türe benzetemediklerini belirten Gökoğlu, yaptıkları incelemenin ardından balığın tropik sularda yaşayan, Kızıldeniz'de de popülasyonu bulunan kırmızı lagos (red grouper) balığı olduğunu belirlediklerini anlattı.
Akdeniz'de bu türün görülmesinin kendilerini heyecanlandırdığını kaydeden Gökoğlu, "Lübnan'da bir bilim insanı tarafından balık tespit edilmişti. Bu balığın Türk sularındaki varlığını ilk kez bilimsel bir makale ile dünyaya duyuracağız" dedi.
"KORKMALARINA GEREK YOK"
Gökoğlu, balığın 40 santimetreye kadar uzadığını ve 2 kilograma ulaşabildiğini dile getirerek, "Gül kırmızısı rengi olduğu için balıkçılar 'zehirli olabilir' diye korkmuşlar. Eti yenebilen, ekonomik değeri olan bir balık. Korkmalarına gerek yok" diye konuştu.
Türk sularında Kızıldeniz kökenli balık sayısının her geçen gün arttığına işaret eden Gökoğlu, "Akdeniz gün geçtikçe tropikalleşiyor. Akdeniz ülkelerinden sürekli yeni tür balıklar bildiriliyor. Bu balık, Antalya Körfezi'nde tespit ettiğimiz 67'nci Kızıldeniz kökenli tür. Türkiye kıyılarında bu sayı çok daha fazla. Daha önce portakal benekli lagos tespit etmiştik. Bu lagos ile sularımızdaki lagos türü 9'a yükseldi" ifadelerini kullandı.
Kızıldeniz'den Akdeniz'e göçlerde küresel ısınmanın büyük etkisinin olduğunu vurgulayan Gökoğlu, Akdeniz ile Kızıldeniz arasındaki bazı farklılıkların ortadan kalkmaya başladığını ifade etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!