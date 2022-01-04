"EYLEMLERİMİN SORUMLULUĞUNU ÜZERİME ALIYORUM"

Ünlü basketbolcunun Nichols'ın dünyaya getirdiği bebeğin babası olduğu, yapılan DNA testiyle belli oldu. Bunun üzerine Tristan Thompson, sosyal medya üzerinden konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Paylaşımında Maralee Nichols'ın bebeğinin babası olduğunu kabul eden Thompson, şu ifadeleri kullandı:

Bugün yapılan babalık testi benim, Maralee Nichols'ın bebeğinin babası olduğumu kanıtladı. Eylemlerimin bütün sorumluluğunu üzerime alıyorum. Babalığım ortaya çıktığına göre bu bebeği dostane bir şekilde büyütmek için sabırsızlanıyorum.