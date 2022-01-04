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Tristan Thompson'dan Khloe Kardashian'a: Özür dilerim!

Tristan Thompson'dan Khloe Kardashian'a: Bebeğin babası benmişim, özür dilerim!

Basketbolcu Tristan Thompson, Khloe Kardashian ile birlikteyken kısa süre aşk yaşadığı spor hocası Maralee Nichols'dan bir bebek sahibi olduğunu sonunda kabul etmek zorunda kaldı. Yapılan DNA testiyle çocuğun babası olduğu kanıtlanmasının arından Thompson, kızı True'nun annesi Kardashian'a "Khloe sen bunu hak etmiyorsun!" diyerek seslendi ve ondan özür diledi

04.01.2022 - 16:24 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Basketbol yıldızı Tristan Thompson, bir dönem Khloe Kardashian ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmişti. Thampson'un Kardashian'ı aldattığı ortaya çıkınca ikili, ayrılmıştı. Ancak daha sonra Khloe Kardashian, Tristan Thompson'ı affetsede ilişkilerinin nihai sonu ayrılık olmuştu. 

  • Thompson ve Kardashian, şu an birlikte olmasa da kızları True için görüşüyorlar. Ancak ünlü basketbolcunun Khloe Kardashian ile aşk yaşarken onu spor hocası Maralee Nichols ile bir kaçamakla aldattığı ortaya çıkınca işler değişti. Tristan Thompson'ın bu birliktelikten bir de bebek sahibi olduğu bilimsel olarak kanıtlandı.

  • "EYLEMLERİMİN SORUMLULUĞUNU ÜZERİME ALIYORUM"

    Ünlü basketbolcunun Nichols'ın dünyaya getirdiği bebeğin babası olduğu, yapılan DNA testiyle belli oldu. Bunun üzerine Tristan Thompson, sosyal medya üzerinden konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

    Paylaşımında Maralee Nichols'ın bebeğinin babası olduğunu kabul eden Thompson, şu ifadeleri kullandı:

    Bugün yapılan babalık testi benim, Maralee Nichols'ın bebeğinin babası olduğumu kanıtladı. Eylemlerimin bütün sorumluluğunu üzerime alıyorum. Babalığım ortaya çıktığına göre bu bebeği dostane bir şekilde büyütmek için sabırsızlanıyorum.

  • KHLOE KARDASHIAN'DAN ÖZEL OLARAK ÖZÜR DİLEDİ

    Tristan Thompson, ayrıca bu süreçte incittiği ve hayal kırıklığına uğrattığı herkesten de özür diledi.

    Ünlü basketbolcu, defalarca kez aldatıp sonra da ayrıldığı eski sevgilisi Khloe Kardashian'dan da özel olarak af diledi. Thompson, kızı True'nun annesi Kardashian'a "Khloe sen bunu hak etmiyorsun!" diye seslendi. Sonra da kendisinin sebep olduğu bu kalp ağrısını ve küçük düşürülmeyi hak etmediğini tekrarladı. Tristan Thompson, Kardashian'a yönelik mesajını şu şekilde sürdürdü:

    Sana yıllar boyunca sergilediğim davranışları hak etmiyorsun. Bu davranışlarım, sana karşı olan kişisel görüşlerimle kesinlikle uyuşmuyor. Sana sonsuz saygım ve sevgim var.

  • Thompson'ın yaptığı açıklamaların ardından Khloe Kardashian, konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı ve eski sevgilisinin bu satırlarına yönelik bir karşılık vermedi.

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