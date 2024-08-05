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        Haberler Bilgi Spor Trendyol Süper Lig ne zaman başlıyor? 2024-2025 Yeni sezon Süper Lig takvimi ile ilk hafta maçları

        Trendyol Süper Lig ne zaman başlıyor? 2024-2025 Yeni sezon Süper Lig takvimi ile ilk hafta maçları

        Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kaldı. Geçen sene Galatasaray'ın şampiyonluğuyla son bulan sezonun ardından, 2024-2025 Süper Lig sezonunun başlama tarihi büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte, 2024-2024 yeni sezon süper lig takvimi ile ilk hafta maçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 13:24 Güncelleme: 05.08.2024 - 13:24
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        • 1

          Süper Lig’de 2024-2025 sezonu için geri sayım sürüyor. Tuttukları takımların maçlarını tribünden ya da ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler ligin başlayacağı tarih için araştırmalara başladı. Çekilen fikstüre göre 2024-2025 sezonu Süper Lig 1. ve 2. hafta maç programı belli oldu. Bodrumspor, Göztepe ve Eyüpspor'un da yer aldığı yeni sezonda 19 takım mücadele edecek. Peki Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte, Süper Lig başlangıç tarihi...

        • 2

          SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Süper Lig 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile sona erecek.

        • 3

          İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

        • 4

          TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

          Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 24 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi 13 Eylül'de sona erecek.

        • 5

          Trendyol Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın programı şöyle:

          1. HAFTA

          9 Ağustos Cuma

          21.00 Galatasaray - Hatayspor

          10 Ağustos Cumartesi

          19.15 Kasımpaşa - Konyaspor

          21.45 Antalyaspor - Göztepe

          21.45 Fenerbahçe - Adana Demirspor

          11 Ağustos Pazar

          19.15 Sivasspor - Trabzonspor

          21.45 Corendon Alanyaspor - Eyüpspor

          21.45 Samsunspor - Beşiktaş

          12 Ağustos Pazartesi

          21.00 Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir

          21.00 Bodrum FK - Gaziantep FK

          2. HAFTA

          16 Ağustos Cuma

          21.00 Konyaspor - Galatasaray

          17 Ağustos Cumartesi

          19.15 Kayserispor - Sivasspor

          21.45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor

          21.45 Göztepe - Fenerbahçe

          18 Ağustos Pazar

          19.15 RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor

          21.45 Gaziantep FK - Samsunspor

          21.45 Beşiktaş - Antalyaspor

          19 Ağustos Pazartesi

          21.00 Hatayspor - Kasımpaşa

          21.00 Eyüpspor - Bodrum FK

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