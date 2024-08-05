Trendyol Süper Lig ne zaman başlıyor? 2024-2025 Yeni sezon Süper Lig takvimi ile ilk hafta maçları

Süper Lig’de 2024-2025 sezonu için geri sayım sürüyor. Tuttukları takımların maçlarını tribünden ya da ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler ligin başlayacağı tarih için araştırmalara başladı. Çekilen fikstüre göre 2024-2025 sezonu Süper Lig 1. ve 2. hafta maç programı belli oldu. Bodrumspor, Göztepe ve Eyüpspor'un da yer aldığı yeni sezonda 19 takım mücadele edecek. Peki Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte, Süper Lig başlangıç tarihi...