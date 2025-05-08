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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trendyol Süper Lig'de 35. hafta heyecanı: Şampiyonluk düğümü çözülebilir! - Futbol Haberleri

        Trendyol Süper Lig'de 35. hafta heyecanı: Şampiyonluk düğümü çözülebilir!

        Trendyol Süper Lig'de 35. hafta yarın oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak. Fenerbahçe, Başakşehir'e konuk olurken Galatasaray ise Trabzonspor deplasmanına gidecek. Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi Galatasaray'ın kazanması durumunda ise Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan edecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 10:00 Güncelleme: 08.05.2025 - 10:00
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        Süper Lig'de 35. hafta heyecanı!
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        Trendyol Süper Lig'de 35. hafta heyecanı yarın, 10 Mayıs Cumartesi, 11 Mayıs Pazar ve 12 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçlarında Fenerbahçe, Başakşehir'i konuk edecek, Gaziantep FK da evinde Alanyaspor ile oynayacak.

        Bu haftanın önemli müsabakasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile oynayacak. Beşiktaş da sahasında Adana Demirspor ile mücadele edecek. Samsunspor, haftayı BAY olarak olarak geçirecek.

        35. haftada Fenerbahçe'nin Başakşehir'e puan kaybetmesi Galatasaray'ın ise Trabzonpor karşısında kazanması durumunda, Sarı-Kırmızılı ekip Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan edecek.

        Trendyol Süper Lig'de 35. hafta programı şöyle:

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        Yarın

        20.00 RAMS Başakşehir - Fenerbahçe

        20.00 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor

        10 Mayıs Cumartesi

        16.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor

        16.00 Eyüpspor - Kasımpaşa

        19.00 Trabzonspor - Galatasaray

        11 Mayıs Pazar

        16.00 Sivasspor - Bodrum FK

        19.00 Beşiktaş - Adana Demirspor

        19.00 Göztepe - Atakaş Hatayspor

        12 Mayıs Pazartesi

        20.00 Kayserispor - Antalyaspor

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