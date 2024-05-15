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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Trendyol e-ihracatla iki ayda 4.5 milyon ürün ihracatı - Teknoloji Haberleri

        e-ihracatla iki ayda 4.5 milyon ürün ihracatı

        Trendyol, mart ve nisan ayına ilişkin e-ihracat verilerini açıkladı. Buna göre Türk üreticiler iki aylık dönemde yaklaşık 4.5 milyon ürünü dünya pazarlarıyla buluşturdu. En çok satış yapılan ülkeler Suudi Arabistan ve Azerbaycan oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 10:37 Güncelleme: 15.05.2024 - 10:37
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        İki ayda 4.5 milyon ürün ihracatı
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        Yerli üretici ve satıcılar, Trendyol’un yeni nesil e-ticaret deneyimiyle yurt dışına açılmaya devam ediyor. Şirketin mart ve nisan ayına ilişkin e-ihracat verilerine göre iki aylık dönemde Türk satıcılar yaklaşık 4.5 milyon ürünü uluslararası pazarlara ulaştırdı. En çok satış yapılan ülkeler Suudi Arabistan ve Azerbaycan olurken, Türk ürünlerine en çok ilgi gösteren şehir arasında Riyad, Cidde, Bakü, Dubai, Mekke ve Abu Dabi yer aldı. Körfez bölgesi alt-üst takım, Azerbaycan tişört, Orta ve Doğu Avrupa (CEE) ile DACH (Almanya ve Avusturya) bölgeleri elbise ihtiyaçlarını Türkiye’den karşıladı.

        KOCAELİ İLK KEZ İLK 10'DA

        Trendyol ile dünya pazarlarına açılan şehirlerde Gaziantep, Denizli, Adana ve Mersin başı çekti. Kocaeli ise ilk kez en fazla ihracat gerçekleştiren 10 şehir arasına girmeyi başardı.

        RAMAZAN KAMPANYALARI SATIŞLARI ARTIRDI

        Trendyol’un Körfez bölgesine yönelik Ramazan kampanyası e-ihracata olumlu yansıdı. Türk satıcılar, Ramazan ayında Körfez bölgesinde 1 milyonun üzerinde satış gerçekleştirdi. Körfez bölgesine yönelik satışlar, tüm satışların yüzde 25’ini oluşturdu.

        Trendyol ile e-ihracat yapan Türk satıcılar geçen yıl 650 milyon dolarlık bir ihracat hacmi gerçekleştirdi. Trendyol, mikro ihracat çözümleriyle 2023 yılı mayıs ayından bu yana 90 binden fazla satıcısını ihracatçı haline getirdi. Trendyol sadece Türk ürün ve üreticilerini dünya pazarlarına açmıyor, aynı zamanda sivil topluma destek olma misyonuyla başlattığı ‘Sepette İyilik’ projesiyle de e-ihracata katkıda bulunuyor. Trendyol, Sepette İyilik'e dahil olan ve e-ihracata uygun STK'ların yurt dışı pazarlara açılmasına destek olarak, pozitif etkisini globale yayıyor.

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