Travis Scott İstanbul konseri ne zaman ve nerede yapılacak? Travis Scott İstanbul konseri biletleri...
Dünyaca ünlü rapçi Travis Scott, İstanbul'da konser vereceği iddiaları ile sosyal medyada gündem olmuş durumda. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hatırı sayılır bir dinleyici kitlesi bulunan 32 yaşındaki sanatçının olası İstanbul konserine ilişkin iddiaları bir araya getirdik...
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Son yılların en çok dinlenen rapçilerinden biri olan Travis Scott'ın Türkiye'ye geleceği iddiaları trend olmuş durumda. Büyük bir heyecan uyandıran söz konusu konser haberi ve Travis Scott'ın hayat hikayesine ilişkin bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...
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TRAVIS SCOTT TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?
Türkiye'de rap müzik içerikli yayın yapan bir YouTube kanalında Travis Scott'ın Türkiye'ye konser vermeye geleceği iddia edildi.
Söz konusu iddialar arasında; Scott'ın Türkiye konserinin Haziran ayında ve Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleşeceği ve biletlerinin de yakın zamanda çıkacağı belirtildi.
Konuyla ilgili resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak.
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TRAVIS SCOTT KİMDİR?
Travis Scott, asıl adıyla Jacques Webster II, Amerikalı bir rapçi, şarkıcı, söz yazarı ve prodüktördür. 30 Nisan 1992 tarihinde Houston, Teksas'ta doğan Scott, müzik kariyerine 2012 yılında başlamıştır.
Travis Scott, müzik dünyasına adını duyurduğu mixtape'leri ve albümleriyle tanınır. İlk önemli çıkışını "Days Before Rodeo" ve "Birds in the Trap Sing McKnight" adlı mixtape'leriyle yapmıştır. Ancak, geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan büyük çıkışını 2015 yılında yayımlanan "Rodeo" isimli stüdyo albümüyle gerçekleştirmiştir. Albüm, müzik eleştirmenlerinden olumlu eleştiriler almış ve ticari başarı elde etmiştir.
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Travis Scott, 2018'de çıkardığı "Astroworld" albümü ile büyük bir çıkış yakalamıştır. Albüm, Billboard 200 listesinde bir numaraya yükselmiş ve Grammy Ödülleri'nde adaylık elde etmiştir. "Astroworld" albümünden çıkan single'lar, müzik listelerinde üst sıralarda yer almış ve geniş bir dinleyici kitlesi tarafından beğeni kazanmıştır.
Ayrıca müzik kariyerinin yanı sıra, Travis Scott birçok marka ile iş birlikleri yapmış ve modaya olan ilgisiyle de dikkat çekmiştir. Aynı zamanda sahne performanslarıyla ünlüdür ve konserlerinde enerjik sahne şovlarıyla bilinir.
Scott 2017'nin Nisan ayında televizyon yıldızı ve girişimci Kylie Jenner ile çıkmaya başladı. 1 Şubat 2018 tarihinde ilk çocukları Stormi doğmuştur. Çift günümüzde ayrıdır.