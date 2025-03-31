Transferler üçlü oyun dörtlü!

Yaz transfer döneminde yaptığı transferlerin birçoğundan verim alamayan Galatasaray aynı kabusu devre arası sonrasında da yaşıyor.

Saha dışındaki transfer döneminde hatalar yapan Galatasaray bunun bedellerini de ödemeye başladı.

Namağlup serisini 28. Haftaya kadar sürdüren Cimbom son on maçın dördünde puan kaybı yaşadı.

Sarı-kırmızılıların kötü oyunu Dolmabahçe’de de devam etti; eleştiri okları Okan Buruk’a yöneldi.

Okan Buruk, Tottenham maçını hatırlatarak üçlü savunma ve çift forvetin tadının damağında kaldığını hatırlatırken devre arası takviyeler de bu dizilime göre yapılmıştı.

Frankowski’nin sağ bek pozisyonundaki verimsizliği eleştirilere neden olurken Alvaro Morata’nın da Victor Osimhen’le uyum yakalayamadığı görüldü.

Oyunu aylardır tatmin etmeyen Galatasaray’da Victor Osimhen golleriyle bu süreçte Cimbom’u ayakta tutarken Beşiktaş derbisinde Nijeryalı da yalnız kaldı.

Başarılı çalıştırıcı Beşiktaş derbisi sonrasında transferler ve rolleriyle ilgili soruyu yanıtlarken “İkisi de farklı bir pozisyonda oynamıyor. Biri sağ bek, diğeri de çift forvette oynuyor. Birini stopere koysam, diğerini kaleye geçirsem zorlanabilirlerdi. Frankowski, üçlü savunma oynayan Polonya Milli Takımı'nda kanat beki oynuyordu. Fransa'da da yine kanat beki olarak oynuyordu ama dörtlü savunmada da oynadığı çok fazla maçı var. Frankowski'nin bize vereceklerinden çok ümitliyim. Bizim için iyi bir transfer. Sadece takıma, lige ve rakibe alışma süreci var. Bugün şanssız bir kırmızı kart gördü ama daha dikkatli olması gerekiyordu. Morata da hem ikinci santrfor oynuyor hem bağlantıya geliyor. 10 kişi kaldıktan sonra hem kenar hem de forvet oynamak kolay değil. Geride olduğumuz için hücum gücümüzü kullanmak istedik. Ancak net pozisyonlara giremedik." İfadelerini kullandı.