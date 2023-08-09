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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Transferde son dakika! Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Hakim Ziyech bombası - Fenerbahçe Haberleri

        Transferde son dakika! Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Hakim Ziyech bombası

        Chelsea'de kadro dışı kalan ve takımdan ayrılması beklenen Hakim Ziyech'te flaş bir gelişme yaşandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09.08.2023 - 12:34
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          Süper Lig devlerinin uzun süredir gündemini meşgul eden Hakim Ziyech konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

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          Sky'ın haberine göre; Hakim Ziyech, menajeri tarafından Türkiye'den Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a önerildi.

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          Galatasaray'ın Faslı yıldız oyuncuyu reddettiği belirtilirken Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin oyuncuyu değerlendirmeye aldığı ifade edildi.

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          Chelsea'de geçtiğimiz sezon 24 maçta forma giyebilen Hakim Ziyech bu karşılaşmalarda 3 asistlik katkı sağlamıştı.

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