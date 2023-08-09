Transferde son dakika! Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Hakim Ziyech bombası
Chelsea'de kadro dışı kalan ve takımdan ayrılması beklenen Hakim Ziyech'te flaş bir gelişme yaşandı
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Süper Lig devlerinin uzun süredir gündemini meşgul eden Hakim Ziyech konusunda flaş bir gelişme yaşandı.
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Sky'ın haberine göre; Hakim Ziyech, menajeri tarafından Türkiye'den Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a önerildi.
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Galatasaray'ın Faslı yıldız oyuncuyu reddettiği belirtilirken Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin oyuncuyu değerlendirmeye aldığı ifade edildi.
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Chelsea'de geçtiğimiz sezon 24 maçta forma giyebilen Hakim Ziyech bu karşılaşmalarda 3 asistlik katkı sağlamıştı.
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